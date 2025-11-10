Stabilus SE: GJ2025-Zahlen treffen Prognose und stärken Vertrauen!
Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im Jahr 2025 setzt Stabilus SE auf ein umfassendes Transformationsprogramm, um die Zukunftsfähigkeit zu sichern und die Unternehmensstruktur zu optimieren.
Foto: Stabilus SE
- Stabilus SE erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,296.1 Mio. €, was einem Rückgang von 0,8% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das bereinigte EBIT beträgt 142,6 Mio. € mit einer EBIT-Marge von 11,0%, was einen Rückgang im Vergleich zu 157,1 Mio. € und 12,0% im Vorjahr darstellt.
- Das Konzernergebnis liegt bei 24,2 Mio. €, stark beeinflusst durch Einmaleffekte in Höhe von 18 Mio. € im Rahmen eines Transformationsprogramms.
- Der Nettoverschuldungsgrad bleibt stabil bei 2,97 und das Unternehmen strebt an, diesen innerhalb von zwei bis drei Jahren auf unter 2,0 zu senken.
- Umsatzwachstum in den Regionen Americas (2,5%) und EMEA (3,2%), während die Region Asien-Pazifik einen Rückgang von 12,4% verzeichnete, hauptsächlich aufgrund von Preisdruck im Automotive-Sektor.
- Stabilus hat ein Transformationsprogramm gestartet, um Kosten zu senken und die Unternehmensstruktur zu optimieren, mit geplanten Einsparungen von 19 Mio. € bis 2027.
Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Stabilus ist am 08.12.2025.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.859,25PKT (-0,55 %).
+0,73 %
-5,29 %
-15,31 %
-14,35 %
-45,54 %
-64,77 %
-61,25 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte