    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tether Invests $150M in Rumble's AI Ambitions with GPU Power

    Tether partners with Rumble, investing $150 million in GPU services to advance decentralized AI, contingent on Rumble's Northern Data AG exchange offer.

    Tether Invests $150M in Rumble's AI Ambitions with GPU Power
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Tether has committed up to $150 million for GPU services from Rumble to support its AI plans.
    • The agreement is part of Tether's strategy to secure high-performance computing for its AI ambitions.
    • The GPU services will be used to enhance Tether's AI models and create tools for content creators, aiming for a decentralized AI ecosystem.
    • The agreement is contingent on the closing of Rumble's exchange offer for Northern Data AG.
    • Rumble is a technology platform focused on free speech and customer independence, while Tether is known for its widely used stablecoin.
    • The partnership aims to build an open AI infrastructure independent of centralized cloud providers.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Tether Invests $150M in Rumble's AI Ambitions with GPU Power Tether partners with Rumble, investing $150 million in GPU services to advance decentralized AI, contingent on Rumble's Northern Data AG exchange offer.