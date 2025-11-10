Tether Invests $150M in Rumble's AI Ambitions with GPU Power
Tether partners with Rumble, investing $150 million in GPU services to advance decentralized AI, contingent on Rumble's Northern Data AG exchange offer.
- Tether has committed up to $150 million for GPU services from Rumble to support its AI plans.
- The agreement is part of Tether's strategy to secure high-performance computing for its AI ambitions.
- The GPU services will be used to enhance Tether's AI models and create tools for content creators, aiming for a decentralized AI ecosystem.
- The agreement is contingent on the closing of Rumble's exchange offer for Northern Data AG.
- Rumble is a technology platform focused on free speech and customer independence, while Tether is known for its widely used stablecoin.
- The partnership aims to build an open AI infrastructure independent of centralized cloud providers.
