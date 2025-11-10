Jefferies hebt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 134 Euro

Und es hat Boom gemacht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 103,8 auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 07:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -3,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 84,73 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -65,13 %/-14,23 % bedeutet.