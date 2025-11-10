ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 134 Euro
- Jefferies stuft Siemens Energy auf "Buy" hoch.
- Kursziel von 55 auf 134 Euro angehoben.
- Hohe Nachfrage durch Netzausbau in Europa und USA.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 134 Euro angehoben. Das Produktangebot des Energietechnikkonzerns adressiere die größten Herausforderungen der Energiebranche, was für andauernde Nachfrage sorgen dürfte, schrieb Lucas Ferhani in seiner am Sonntag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Dringlichkeit beim Netzausbau, mit der Netzbetreiber und Energieversorger in Europa und den USA konfrontiert seien, führe zu einer hohen Preismacht durch die Energietechnikanbieter. Daher unterschätzten viele Börsianer immer noch das Margenpotenzial von Siemens Energy./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 13:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 05:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 103,8 auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 07:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -3,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 84,73 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -65,13 %/-14,23 % bedeutet.
Kursziel: 134 Euro
richtig, eng für dich wird es aber wenn ich bei SE einsteige, das ist dann der Zeitpunkt wo die Aktie dreht. Natürlich nach unten.
stimmt, der Kurs gibt dir Recht - aber alles andere ist fernab jeglicher Realität. Ich kaufe die Aktie nicht und liege damit vermutlich genauso falsch wie ich vor zig Jahren bei Apple damit lag. Oder ich halte Microsoft und Talanx mehr als ein Jahrzehnt und "nichts" tut sich, verkaufe und danach beginnt eine jahrelange Hausse.