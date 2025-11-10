    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUMOVIO AktievorwärtsNachrichten zu AUMOVIO
    JPMORGAN stuft Aumovio auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte seine Schätzungen für den jüngst von Conti abgespaltenen Autozulieferer an die Erkenntnisse der Bilanz-Telefonkonferenz an. Er kappte seine Gewinnprognosen für 2025 und 2026 im Schnitt um 13 Prozent aufgrund einer langsameren Margenerholung. Am Kursziel und Rating änderte Asumendi angesichts der geringeren Aktienbewertung allerdings nichts./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 18:48 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 39,11EUR auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 07:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: Aumovio
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 52
    Kursziel alt: 52
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



