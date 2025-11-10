Hypoport: Starkes Wachstum und Gewinne in 9M/25
Hypoport SE beeindruckt mit einem Umsatzplus von 12% und einem verdoppelten EBIT, während CEO Slabke optimistisch in die Zukunft blickt.
Foto: Hypoport SE
- Hypoport SE verzeichnete im 9M/25 einen Umsatzanstieg von 12% auf 459 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.
- Der Rohertrag wuchs um 16% auf 197 Mio. €, während das EBIT auf 24 Mio. € verdoppelt wurde.
- Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms erzielte einen Rohertrag von 122 Mio. € (+20%) und ein EBIT von 33 Mio. € (+58%).
- Im Segment Financing Platforms stieg der Rohertrag um 13%, während das EBIT trotz hoher Investitionen um 20% zunahm.
- Das Segment Insurance Platforms verzeichnete einen leichten Rohertragsanstieg von 2% auf 24 Mio. €, jedoch ein gesunkenes EBIT von -0,4 Mio. €.
- Vorstandsvorsitzender Ronald Slabke äußerte sich positiv über die Erholung des Marktes für private Immobilienfinanzierungen und plant weiteres Wachstum in den kommenden Jahren.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei HYPOPORT ist am 10.11.2025.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.859,25PKT (-0,55 %).
