    JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Im Bieterkampf um Metsera scheine sich Pfizer gegen Novo Nordisk durchzusetzen, schrieb Chris Schott am Sonntag nach entsprechenden Berichten. Auch ein deutlich teurerer Deal als noch zum Erstgebot vom September dürfte bei den Pfizer-Anlegern gut ankommen. Denn der US-Konzern müsse sein Portfolio erweitern und wolle dabei insbesondere im Bereich der Abnehmmittel mitspielen./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 15:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 15:39 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 24,43EUR auf NYSE (08. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chris Schott
    Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


