    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Dividendentermine

    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 46 / 2025

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 46 / 2025
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 46 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im November 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 46 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Apple
    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schwab Charles Corp!
    Long
    88,38€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 12,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    102,71€
    Basispreis
    0,73
    Ask
    × 12,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    +0,52 % 10.11.
    Hoegh Autoliners
    +38,39 % 10.11.
    IBM
    +3,53 % 10.11.
    Nomad Foods
    - 10.11.
    Tronox Holdings
    +3,37 % 10.11.
    Sonoco Products
    +3,86 % 10.11.
    American Electric Power
    +3,98 % 10.11.
    Exelon
    +4,06 % 10.11.
    OneMain Holdings
    +8,22 % 10.11.
    Blue Owl Capital Registered (A)
    +3,55 % 10.11.
    Ameriprise Financial
    +1,36 % 10.11.
    Rollins
    +1,32 % 10.11.
    Pitney Bowes
    +3,62 % 10.11.
    PPG Industries
    +2,06 % 10.11.
    Alexander's
    +7,85 % 10.11.
    Welltower
    +2,33 % 10.11.
    California Water Service Group
    +2,19 % 10.11.
    WW Grainger
    +0,79 % 10.11.
    Navios Maritime Partners
    +0,50 % 10.11.
    Assa Abloy Registered (B)
    +1,70 % 10.11.
    Climb Global Solutions
    +0,90 % 10.11.
    Janus Henderson Group
    +4,47 % 10.11.
    Cheesecake Factory
    +2,77 % 10.11.
    Mueller Water Products (A)
    +1,62 % 10.11.
    Delek US Holdings (New)
    +4,49 % 10.11.
    Webster Financial (Conn)
    +3,32 % 10.11.
    Matador Resources
    +1,43 % 10.11.
    SJW Group
    +2,76 % 10.11.
    Dynagas LNG Partners
    +1,10 % 10.11.
    Global Partners
    +6,33 % 10.11.
    Ryan Specialty Holdings Registered (A)
    - 10.11.
    Kennametal
    +3,14 % 10.11.
    Apple -CAD hedged-
    +0,52 % 10.11.
    Reinsurance Group America
    +1,75 % 10.11.
    Sensient Technologies
    +2,30 % 10.11.
    Emerald Holding
    +0,61 % 10.11.
    US Global Investors (A)
    +3,30 % 10.11.
    Murphy USA
    +0,39 % 10.11.
    Westlake Chemical Partners
    +8,24 % 10.11.
    Kingstone Companies
    +1,01 % 10.11.
    Vulcan Materials (Holding Co)
    +0,71 % 10.11.
    Terex
    +1,21 % 10.11.
    Astec Industries
    +1,43 % 10.11.
    Magnolia Oil & Gas Registered (A)
    +2,14 % 10.11.
    Healthcare Realty Trust Incorporated (A)
    +7,77 % 10.11.
    Bank of N T Butterfield & Son
    +5,12 % 10.11.
    Pc Connection
    +0,59 % 10.11.
    German American Bancorp
    +3,01 % 10.11.
    Teekay Tankers Registered (A)
    +4,24 % 10.11.
    Genie Energy Registered (B)
    +1,81 % 10.11.
    Mid Penn Bancorp
    +3,29 % 10.11.
    Ingram Micro Holding
    - 10.11.
    Bankwell Financial Group
    +3,03 % 10.11.
    CVR Partners
    +9,12 % 10.11.
    Moelis & Company Registered (A)
    +4,08 % 10.11.
    First Interstate Bancsystem Registered (A)
    +6,67 % 10.11.
    Meridian Corporation
    +4,72 % 10.11.
    Capital Bancorp
    +1,59 % 10.11.
    Naturgy Energy Group
    +6,47 % 10.11.
    Global Industrial Company
    +2,89 % 10.11.
    Marine Products
    +11,10 % 10.11.
    Cohen & Steers
    +2,90 % 10.11.
    Weis Markets
    +1,98 % 10.11.
    BCB Bancorp
    +5,59 % 10.11.
    Northeast Bank
    +0,08 % 10.11.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    +5,26 % 10.11.
    Eagle Point Income Company 7.75 % Red Pfd (B)
    +7,75 % 10.11.
    Eagle Point Credit Company 6.5 % Cum Red Pfd (C)
    +7,09 % 10.11.
    Singapore Exchange
    +3,59 % 10.11.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    - 10.11.
    MainStreet Bancshares
    +2,32 % 10.11.
    Eagle Point Credit Company Conv Pfd
    - 10.11.
    Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
    +1,37 % 10.11.
    Cedar Realty Trust 6.5 % Cum Conv Red Perp Pfd (C)
    - 10.11.
    FB Financial
    +1,66 % 11.11.
    The Kraft Heinz Company
    +4,66 % 12.11.
    Pool
    +1,28 % 12.11.
    Visa (A)
    +0,78 % 12.11.
    Target
    +3,29 % 12.11.
    Kenvue
    +3,90 % 12.11.
    ArcelorMittal
    +1,93 % 12.11.
    Southern Copper
    +2,18 % 12.11.
    Hercules Technology Growth Capital
    +8,31 % 12.11.
    Essential Utilities
    +3,37 % 12.11.
    DHT Holdings
    +8,86 % 12.11.
    West Pharmaceutical Services
    +0,18 % 12.11.
    Sensata Technologies Holding
    +1,35 % 12.11.
    United Rentals
    +0,91 % 12.11.
    Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp)
    +0,50 % 12.11.
    Paccar
    +3,96 % 12.11.
    Nexstar Media Group
    +4,12 % 12.11.
    Gerdau
    +3,91 % 12.11.
    Antin Infrastructure Partners
    +6,66 % 12.11.
    WisdomTree
    +1,33 % 12.11.
    Fresh Del Monte Produce
    +3,70 % 12.11.
    Global Water Resources
    +2,37 % 12.11.
    AerCap Holdings
    +0,80 % 12.11.
    MSC Industrial Direct Inc (A)
    +3,65 % 12.11.
    Medallion Financial
    +4,89 % 12.11.
    Ethan Allen Interiors
    +6,41 % 12.11.
    Visa -A CAD hedged-
    +0,78 % 12.11.
    Home Bancshares
    +2,85 % 12.11.
    Winmark
    +2,49 % 12.11.
    Rush Enterprises (A)
    +1,38 % 12.11.
    Employers Holdings
    +2,52 % 12.11.
    Landmark Bancorp
    +4,29 % 12.11.
    Select Medical Holdings
    +1,53 % 12.11.
    Western New England Bancorp
    +3,63 % 12.11.
    Arrow Financial
    +4,17 % 12.11.
    Hennessy Advisors
    +7,49 % 12.11.
    Rush Enterprises (B)
    +1,47 % 12.11.
    Greenbrier Companies
    +2,67 % 12.11.
    BP
    +5,85 % 13.11.
    Equinor
    +8,98 % 13.11.
    Western Alliance Bancorp
    +2,09 % 13.11.
    Zions Bancorporation NA
    +3,57 % 13.11.
    D.R. Horton
    +0,81 % 13.11.
    GSK
    +4,58 % 13.11.
    Comfort Systems USA
    +0,35 % 13.11.
    American Water Works
    +2,29 % 13.11.
    TJX Companies
    +1,51 % 13.11.
    Bunzl
    +2,19 % 13.11.
    Cognex
    +0,73 % 13.11.
    Expand Energy Corporation
    +2,88 % 13.11.
    Equinor
    +8,98 % 13.11.
    Peabody Energy
    +1,25 % 13.11.
    International Public Partnerships
    +6,49 % 13.11.
    Entergy
    +3,96 % 13.11.
    Pershing Square Holdings Ltd Public
    +1,21 % 13.11.
    Ingersoll Rand
    +0,08 % 13.11.
    The St. Joe Company
    +0,93 % 13.11.
    Resmed
    +1,05 % 13.11.
    KB Home
    +1,34 % 13.11.
    Materion
    +0,45 % 13.11.
    Greencoat UK Wind GBP
    +8,02 % 13.11.
    LPL Financial Holdings
    +0,47 % 13.11.
    ICG Enterprise Trust
    +4,19 % 13.11.
    Unitil
    +3,09 % 13.11.
    The PRS REIT
    +5,04 % 13.11.
    The Renewables Infrastructure Group
    +7,98 % 13.11.
    Provident Financial Holdings
    +4,34 % 13.11.
    SThree
    +4,11 % 13.11.
    Resmed
    +0,57 % 13.11.
    C&C Group
    +3,44 % 13.11.
    Wynnstay Properties
    +3,48 % 13.11.
    Magyar Bancorp
    +2,41 % 13.11.
    James Halstead
    +3,98 % 13.11.
    Anpario
    +3,14 % 13.11.
    S & T Bancorp
    +3,70 % 13.11.
    SiriusPoint 8 % Cum Red Perp Conv Pfd (B)
    +7,81 % 13.11.
    Schroder BSC Social Impact Trust GBP
    +2,50 % 13.11.
    Eli Lilly
    +0,65 % 14.11.
    Exxon Mobil
    +3,35 % 14.11.
    Starbucks
    +2,56 % 14.11.
    3M
    +3,39 % 14.11.
    Honeywell International
    +1,47 % 14.11.
    Corning
    +2,89 % 14.11.
    Capital Southwest
    +10,86 % 14.11.
    Cintas
    +0,95 % 14.11.
    Oxford Square Capital
    +14,42 % 14.11.
    MSCI Registered (A)
    +1,15 % 14.11.
    Arbor Realty Trust
    +12,10 % 14.11.
    Charles Schwab
    +1,47 % 14.11.
    Sherwin-Williams
    +0,83 % 14.11.
    Duke Energy
    +3,97 % 14.11.
    J.M. Smucker
    +3,47 % 14.11.
    American States Water
    +2,23 % 14.11.
    Church & Dwight
    +1,10 % 14.11.
    Royalty Pharma Registered (A)
    +3,05 % 14.11.
    Kroger
    +2,42 % 14.11.
    Pershing Square Holdings Ltd Public
    +1,21 % 14.11.
    Strategy Incorporation 9% Perp Stretch Pfd (A)
    - 14.11.
    Otis Worldwide Corporation
    +1,58 % 14.11.
    The Chemours
    +4,37 % 14.11.
    FirstCash Holdings
    +1,26 % 14.11.
    AGCO
    +3,39 % 14.11.
    Healthpeak Pptys
    +6,02 % 14.11.
    International Paper
    +4,19 % 14.11.
    Booz Allen Hamilton Holding Registered (A)
    +1,55 % 14.11.
    CF Industries Holdings
    +2,52 % 14.11.
    Truist Financial Corporation
    +5,13 % 14.11.
    GSK
    +3,85 % 14.11.
    Louisiana-Pacific
    +1,17 % 14.11.
    Silicon Motion Technology Corporation
    +3,46 % 14.11.
    Invesco
    +4,98 % 14.11.
    Scorpio Tankers
    +2,40 % 14.11.
    Lindsay
    +1,15 % 14.11.
    Maximus
    +1,46 % 14.11.
    Shell
    +4,01 % 14.11.
    Resources Connection
    +4,15 % 14.11.
    MGP Ingredients
    +0,67 % 14.11.
    Provident Financial Services
    +5,60 % 14.11.
    Hawkins
    +1,09 % 14.11.
    Amerant Bancorp Registered (A)
    +1,61 % 14.11.
    Taitron Components (A)
    +6,51 % 14.11.
    Applied Industrial Technologies
    +0,80 % 14.11.
    Park-Ohio Holdings
    +1,80 % 14.11.
    OneSpan
    - 14.11.
    Atlantic Union Bankshares Corporation
    +3,60 % 14.11.
    Sound Point Meridian Capital
    - 14.11.
    iRadimed
    +0,97 % 14.11.
    The Eastern
    +1,62 % 14.11.
    PBF Energy Registered (A)
    +2,64 % 14.11.
    Bassett Furniture Industries
    +5,31 % 14.11.
    HomeTrust Bancshares
    +1,71 % 14.11.
    Fidelity D & D Bancorp
    +3,13 % 14.11.
    Selective Insurance Group
    +1,48 % 14.11.
    Reynolds Consumer Products
    +3,19 % 14.11.
    Flowco Holdings Registered (A)
    - 14.11.
    Great Ajax
    +7,79 % 14.11.
    Origin Bancorp
    +1,89 % 14.11.
    Artesian Resources (A)
    +3,24 % 14.11.
    BankFinancial
    +3,63 % 14.11.
    Business First Bancshares
    +2,46 % 14.11.
    Gorman-Rupp
    +1,99 % 14.11.
    ConnectOne Bancorp
    +3,26 % 14.11.
    Greene County Bancorp
    +1,11 % 14.11.
    FTAI Infrastructure Incorporation
    +1,49 % 14.11.
    Federal Signal
    +0,55 % 14.11.
    CB Financial Services
    +4,12 % 14.11.
    Penske Automotive Group
    +2,57 % 14.11.
    MSA Safety
    +1,12 % 14.11.
    Eagle Bancorp Montana
    +4,04 % 14.11.
    WEC Energy Group
    +3,63 % 14.11.
    Southern Missouri Bancorp
    +1,96 % 14.11.
    SB Financial Group
    +3,54 % 14.11.
    First Community Bankshares
    +3,13 % 14.11.
    Standard Motor Products
    +3,44 % 14.11.
    Timberland Bancorp
    +3,48 % 14.11.
    North European Oil Royalty Trust Certs.of Benef.Interest
    +7,38 % 14.11.
    Oppenheimer Holdings Registered (A)
    +1,39 % 14.11.
    Summit Hotel Properties
    +4,76 % 14.11.
    RPC
    +2,43 % 14.11.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    - 14.11.
    USCB Financial Holdings Registered (A)
    - 14.11.
    Air T Funding 8% Cum Red Pfd
    - 14.11.
    Bank of America Depositary
    - 14.11.
    Virginia National Bankshares
    +3,82 % 14.11.
    CNB Financial (Pa) Depositary Shs (A)
    - 14.11.
    First Mid Bancshares
    +2,66 % 14.11.
    Esquire Financial Holdings
    +1,10 % 14.11.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    +7,53 % 14.11.
    Huntington Bancshares Depositary Shs (I)
    - 14.11.
    Summit Hotel Properties 5.875 % Cum Conv Red Perp Pfd (F)
    - 14.11.
    ConnectOne Bancorp Depositary Shs (A)
    - 14.11.
    Summit Hotel Properties 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (E)
    - 14.11.
    Oxford Lane Capital 7.125 % Cum Red Pfd
    +7,63 % 14.11.
    Pinnacle Financial Partners Depositary Shs (B)
    - 14.11.
    Truist Financial Depositary Shs (I)
    +5,65 % 14.11.

    Die Dividendenrenditen in der KW 46 / 2025 reichen von +0,08 % bei Northeast Bank bis +38,39 % bei der Hoegh Autoliners Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 46 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 46 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im November 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im November, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 46 / 2025 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 46 2025