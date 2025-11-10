Autozulieferer Stabilus leidet unter schwacher Konjunktur
- Stabilus Umsatz bei 1,3 Mrd. Euro, leicht gesunken.
- Preisdruck durch US-Zölle belastet Asien-Pazifik.
- Gewinn fiel auf 24,2 Mio. Euro, Sparprogramm belastet.
KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus hat im vergangenen Geschäftsjahr mit der Schwäche der Autoindustrie und den Folgen der US-Zollpolitik zu kämpfen gehabt. Der Umsatz blieb mit 1,3 Milliarden Euro leicht unter dem Vorjahreswert, wie das SDax -Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Montag in Koblenz mitteilte. Dabei wurde der Spezialist für Gasdruckfedern insbesondere durch die Region Asien-Pazifik gebremst, in der die Folgen der erhöhten US-Zölle in der Automobilindustrie deutlich durchschlugen und für Preisdruck sorgten. Das hielt auch im vierten Quartal an.
Auch insgesamt verliefen die Geschäfte mit der Energie-, Bau- und Autoindustrie im Geschäftsjahr (Ende September) schwächer. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel um gut 9 Prozent auf 142,6 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging um einen Prozentpunkt auf 11,0 Prozent zurück. Unter dem Strich fiel der Gewinn deutlich von 72 Millionen Euro vor einem Jahr auf 24,2 Millionen Euro. Als Grund nannte das Unternehmen insbesondere Rückstellungen für das im September ausgerufene Sparprogramm. Die Jahreszahlen lägen im Rahmen der eigenen Prognose, hieß es weiter./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie
Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 15.893 auf Ariva Indikation (07. November 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -5,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 513,76 Mio..
Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +54,22 %/+116,87 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Stabilus - STAB1L - DE000STAB1L8
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stabilus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Sorry, bin noch zwei Antworten schuldig an NickelChrome und Grisuu.
Elring ist ein reiner Zulieferer. Stabilus nur teilweise.
Das sind völlig andere Produkte und im Falle von Stabilus nicht abhängig vom Antrieb.
Stabilus stand vor einem Jahr bei 60. Und jetzt zu sagen die müsst aber noch 4 euro weiter runter damit die Bewertung im Vergleich zu elring und norma jetzt passt...
Sorry... aber find Ich albern 🤔
Natürlich ist Stabilus auf diesem Level ein klarer Kauf. Norma ebenso.
Kann es trotzdem noch auf € 15 runtergehen? Natürlich. Panik macht vor nichts halt.