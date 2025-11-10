Hannover Rück: Gewinnziel 2025 steigt nach starkem Geschäft
Die Hannover Rück verzeichnet ein beeindruckendes Wachstum mit einem Nettogewinn von 2,0 Mrd. EUR und hebt ihr Gewinnziel für 2025 auf 2,6 Mrd. EUR an.
Foto: Holger Hollemann - dpa
- Nettokonzerngewinn der Hannover Rück steigt um 7,7 % auf 2,0 Mrd. EUR.
- Rückversicherungsumsatz wächst währungsbereinigt um rund 7 %.
- Gewinnziel für das Gesamtjahr 2025 wird auf rund 2,6 Mrd. EUR angehoben.
- Eigenkapitalrendite beträgt 22,0 % und liegt deutlich über dem strategischen Zielwert.
- Ausblick für 2026: Konzerngewinn von mindestens 2,7 Mrd. EUR erwartet.
- Kapitalanlagerendite liegt bei 2,8 % aufgrund aktiver Verlustrealisierung.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Hannover Rueck ist am 10.11.2025.
Der Kurs von Hannover Rueck lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 257,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,83 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 255,80EUR das entspricht einem Minus von -0,81 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.879,00PKT (+0,29 %).
