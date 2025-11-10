133 0 Kommentare q.beyond: Gewinnzone im Q3 2025 fest im Visier!

q.beyond AG überrascht mit einem Comeback in die Gewinnzone im dritten Quartal 2025. Mit einem Konzernergebnis von 0,5 Mio. € und einem EBITDA von 3,0 Mio. €, zeigt das Unternehmen finanzielle Stärke. Der Umsatz von 43,6 Mio. € ist zu fast 70 % wiederkehrend, während die Nettoliquidität um 7 % auf 41,3 Mio. € stieg. Ein unerwarteter steuerlicher Ertrag von 2,6 Mio. € aus dem Plusnet-Verkauf 2019 trug dazu bei. Die Nearshoring- und Offshoring-Quote kletterte auf 18 %, mit Standorten in Lettland, Spanien, Indien und den USA. Für 2025 wird ein EBITDA von 12 bis 15 Mio. € und ein Umsatz am unteren Ende der Bandbreite erwartet.

