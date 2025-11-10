q.beyond: Gewinnzone im Q3 2025 fest im Visier!
q.beyond AG überrascht mit einem Comeback in die Gewinnzone im dritten Quartal 2025. Mit einem Konzernergebnis von 0,5 Mio. € und einem EBITDA von 3,0 Mio. €, zeigt das Unternehmen finanzielle Stärke. Der Umsatz von 43,6 Mio. € ist zu fast 70 % wiederkehrend, während die Nettoliquidität um 7 % auf 41,3 Mio. € stieg. Ein unerwarteter steuerlicher Ertrag von 2,6 Mio. € aus dem Plusnet-Verkauf 2019 trug dazu bei. Die Nearshoring- und Offshoring-Quote kletterte auf 18 %, mit Standorten in Lettland, Spanien, Indien und den USA. Für 2025 wird ein EBITDA von 12 bis 15 Mio. € und ein Umsatz am unteren Ende der Bandbreite erwartet.
- q.beyond AG kehrt im dritten Quartal 2025 in die schwarzen Zahlen zurück, mit einem Konzernergebnis von 0,5 Mio. € und einem EBITDA von 3,0 Mio. €.
- Der Umsatz im dritten Quartal 2025 beträgt 43,6 Mio. €, wobei fast 70 % der Umsätze wiederkehrend sind.
- Die Nettoliquidität stieg um 7 % auf 41,3 Mio. €, was 0,33 € je Aktie entspricht.
- q.beyond profitierte unerwartet von einem steuerlichen Ertrag in Höhe von 2,6 Mio. € aus dem Verkauf der Telekommunikationstochter Plusnet im Jahr 2019.
- Die Nearshoring- und Offshoring-Quote stieg auf 18 % und soll bis Jahresende 20 % erreichen, mit Standorten in Lettland, Spanien, Indien und den USA.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird ein EBITDA von 12 bis 15 Mio. €, ein nachhaltig positives Konzernergebnis und ein Umsatz am unteren Ende der Bandbreite von 184 bis 190 Mio. € erwartet.
