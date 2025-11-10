Salzgitter: Positives Vorsteuerergebnis im 3. Quartal überrascht!
Das Ergebnisverbesserungsprogramm P28 zeigt beeindruckende Erfolge: Mit einem zusätzlichen Beitrag von 89 Mio. € in den ersten neun Monaten 2025 nähert sich das Jahresziel seiner Erfüllung.
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
- Das Ergebnisverbesserungsprogramm P28 erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag von 89 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr, das Jahresziel ist nahezu erreicht.
- Der Salzgitter-Konzern verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Außenumsatz von 6,9 Mrd. € und ein EBITDA von 224,0 Mio. €, mit einem Vorsteuerergebnis von –72,7 Mio. €.
- Die Beteiligung an der Aurubis AG und die gute Performance des Geschäftsbereichs Technologie stützten das Ergebnis, während der Geschäftsbereich Handel einen Turnaround verzeichnete.
- Die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 liegt im Rahmen der Analystenerwartungen, jedoch in der unteren Hälfte des bisherigen Prognosekorridors.
- Für 2026 wird eine verbesserte Ergebnisperformance durch eigene Programme, erwartete handelspolitische Maßnahmen und eine konjunkturelle Erholung erwartet.
- Die im Oktober begebene Umtauschanleihe im Volumen von 500 Mio. € stärkt die Finanzierungsstruktur des Unternehmens.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Salzgitter ist am 10.11.2025.
Der Kurs von Salzgitter lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,12EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,14 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,15EUR das entspricht einem Plus von +0,11 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.859,25PKT (-0,55 %).
+0,14 %
+0,79 %
-16,02 %
+21,45 %
+45,36 %
+11,99 %
+108,97 %
+7,43 %
+4.596,67 %
