    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel hoch auf 42 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel für Suss Microtec auf 42 Euro.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, positive Prognose.
    • Auftragsbelebung und niedrige Bewertung (KGV 14) erwartet.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel hoch auf 42 Euro
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 31 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Beim Chipausrüster sei eine Auftragsbelebung in Sicht, schrieb Janardan Menon in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die bisherige Schwäche hier sei ohnehin in den gesunkenen Umsatzschätzungen für 2026 berücksichtigt. Zudem wies Menon auf die niedrige Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 14 auf Basis der Prognose für das kommende Jahr hin./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,29 % und einem Kurs von 32,84 auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +12,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 631,96 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von +8,79 %/+75,28 % bedeutet.


