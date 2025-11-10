Jefferies hebt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel hoch auf 42 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,29 % und einem Kurs von 32,84 auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +12,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,96 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 631,96 Mio..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von +8,79 %/+75,28 % bedeutet.