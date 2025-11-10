BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Vorzugsaktien von Henkel mit einem Kursziel von 85,88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen in der vergangenen Woche hätten eine der schwächsten Entwicklungen innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche für den bisherigen Jahresverlauf belegt, konstatierte Callum Elliott in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Entsprechend unterdurchschnittlich habe sich die Aktie entwickelt. Einziger Lichtblick sei die Volumenentwicklung im Konsumgüterbereich gewesen, die im dritten Quartal erstmals seit 2021 ins Positive gedreht sei, offensichtlich dank Preissenkungen im Waschmittelbereich. Nun sei die Frage, ob die Preissenkungen ausreichten oder noch mehr getan werden müsse./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 03:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 73,27EUR auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.





