MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung in der deutschen Chemieindustrie hat sich im Oktober stark verschlechtert. Der entsprechende Index des Ifo-Instituts sank auf -19,4 Punkte, nach -12,0 ZÃ¤hlern im September.



Die Unternehmen blicken deutlich pessimistischer in die Zukunft: Ihre Erwartungen sanken von -3,7 auf -13,3 Punkte. Auch die aktuelle Lage bewerten sie deutlich negativer - der Wert rutschte von -19,8 auf -25,3 Punkte. "Die EntlastungsmaÃŸnahmen der Bundesregierung reichen in der aktuellen Konjunkturlage nicht aus, um eine Trendwende einzuleiten", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.





Der gestiegene Wettbewerbsdruck aus dem Ausland zwingt viele Betriebe, ihre Preise zu senken: Der Indikator fÃ¼r die PreisplÃ¤ne drehte krÃ¤ftig ins Minus (auf -10,6 Punkte nach +0,6 Punkten). Gleichzeitig bleibt die Auftragslage sehr schwach. Auch aus dem Ausland erwarten die Unternehmen keine Impulse. In der Folge rutschte die Beurteilung des Auftragsbestands mit -68,9 Punkten auf den tiefsten Wert seit mehr als drei Jahrzehnten. Die KapazitÃ¤tsauslastung sank auf nur 71 Prozent und liegt damit deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre von 81 Prozent.



"Die Kombination aus mangelnder WettbewerbsfÃ¤higkeit, sinkenden Verkaufspreisen bei gleichzeitig hohen Kosten und schwachen AuftrÃ¤gen zwingt die Betriebe, Investitionen zu drosseln und Personal weiter abzubauen", sagte Wolf.





