JPMorgan belässt IAG auf 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 4,227 auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um -11,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,17 %.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 20,40 Mrd..

International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0683. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1667GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 500,00GBP was eine Bandbreite von -27,85 %/+11.925,01 % bedeutet.