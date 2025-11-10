ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt IAG auf 'Overweight'
- JPMorgan belässt IAG auf "Overweight" mit 5,50 Euro.
- Gewinnentwicklung im Q4 soll sich verbessern.
- Aktienrückkäufe von 1,5 Mrd. Euro erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnentwicklung der Airline-Holding dürfte sich im vierten Quartal nach dem enttäuschenden dritten bessern, schrieb Harry Gowers am Sonntag. Zudem rechnet er im Zuge der Jahresbilanz mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen in einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro im Basisszenario. IAG ist sein Branchenfavorit, und die Aktien stehen auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 22:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 4,227 auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um -11,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,17 %.
Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 20,40 Mrd..
International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0683. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1667GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 500,00GBP was eine Bandbreite von -27,85 %/+11.925,01 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 5,50 Euro