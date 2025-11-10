    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group
    RBC stuft Gea Group auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 59 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den soliden Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag habe er Schätzungen und Kursziel aktualisiert, schrieb Sebastian Kuenne in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Geschäftsdynamik und die Profitabilität sähen ordentlich aus. Doch mit Blick auf die Gewinnziele habe sich das Management zögerlich gezeigt. Kuenne sieht einige Risiken für die langfristige Unternehmensplanung./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 60,90EUR auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.




