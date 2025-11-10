    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Kurs stabil bei 1,1561 US-Dollar.
    • US-Regierungsstillstand dauert an, Budgetstreit ungelöst.
    • Sentix-Investorenvertrauen für Eurozone wird erwartet.
    Devisen - Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag zunächst nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1561 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.

    Meldungen über ein mögliches Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte in den USA lieferten kaum Impulse. Der US-Senat hatte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür votiert, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden.

    "In den USA konnten zwar eine Annäherung im Budgetstreit erzielt werden, noch setzt sich der Regierungsstillstand aber fort", heißt es in einer Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. Die finalen Abstimmungen lassen auf sich warten und wichtige Veröffentlichungen von Konjunkturdaten werden weiterhin nicht erwartet.

    Generell stehen zu Beginn der Handelswoche nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Vormittag wird mit dem Sentix-Investorenvertrauen ein erster Konjunkturindikator für die Eurozone im November erwartet, der am Markt beachtet wird. Es wird mit einem erneuten Anstieg des Stimmungsbarometers gerechnet./jkr/mis




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
