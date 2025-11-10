Gerresheimer, POET Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|POET Technologies
|+13,64 %
|Erneuerbare Energien
|🥈
|Aeva Technologies
|+13,27 %
|Fahrzeugindustrie
|🥉
|Intellia Therapeutics
|+13,14 %
|Biotechnologie
|🟥
|Lhyfe
|-3,33 %
|Versorger
|🟥
|Xinjiang Goldwind Science & Technology (H)
|-7,58 %
|Erneuerbare Energien
|🟥
|Sumitomo Pharma
|-9,09 %
|Pharmaindustrie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|InflaRx
|Biotechnologie
|🥈
|Vizsla Copper
|Rohstoffe
|🥉
|European Lithium
|Rohstoffe
|Deutsche Bank
|Finanzdienstleistungen
|CVS Health
|Einzelhandel
|Evotec
|Biotechnologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|43
|Gesundheitswesen
|🥈
|Silber
|33
|Rohstoffe
|🥉
|Almonty Industries
|30
|Rohstoffe
|Borussia Dortmund
|23
|Freizeit
|InflaRx
|22
|Biotechnologie
|Newron Pharmaceuticals
|17
|Pharmaindustrie
POET Technologies
Wochenperformance: -14,31 %
Platz 1
Aeva Technologies
Wochenperformance: -19,15 %
Platz 2
Intellia Therapeutics
Wochenperformance: -19,89 %
Platz 3
Lhyfe
Wochenperformance: +16,41 %
Platz 4
Xinjiang Goldwind Science & Technology (H)
Wochenperformance: -6,07 %
Platz 5
Sumitomo Pharma
Wochenperformance: +5,77 %
Platz 6
InflaRx
Wochenperformance: +22,18 %
Platz 7
Vizsla Copper
Wochenperformance: +8,02 %
Platz 8
European Lithium
Wochenperformance: -16,05 %
Platz 9
Deutsche Bank
Wochenperformance: +1,89 %
Platz 10
CVS Health
Wochenperformance: -0,31 %
Platz 11
Evotec
Wochenperformance: -22,72 %
Platz 12
Gerresheimer
Wochenperformance: -12,95 %
Platz 13
Silber
Wochenperformance: +1,05 %
Platz 14
Almonty Industries
Wochenperformance: +1,93 %
Platz 15
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -4,07 %
Platz 16
InflaRx
Wochenperformance: +22,18 %
Platz 17
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -4,13 %
Platz 18
