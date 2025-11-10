    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    Gerresheimer, POET Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 POET Technologies +13,64 % Erneuerbare Energien Forum Nachrichten
    🥈 Aeva Technologies +13,27 % Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
    🥉 Intellia Therapeutics +13,14 % Biotechnologie Forum Nachrichten
    🟥 Lhyfe -3,33 % Versorger Forum Nachrichten
    🟥 Xinjiang Goldwind Science & Technology (H) -7,58 % Erneuerbare Energien Forum Nachrichten
    🟥 Sumitomo Pharma -9,09 % Pharmaindustrie Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 InflaRx Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥈 Vizsla Copper Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 European Lithium Rohstoffe Forum Nachrichten
      Deutsche Bank Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      CVS Health Einzelhandel Forum Nachrichten
      Evotec Biotechnologie Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 Gerresheimer 43 Gesundheitswesen Forum Nachrichten
    🥈 Silber 33 Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 Almonty Industries 30 Rohstoffe Forum Nachrichten
      Borussia Dortmund 23 Freizeit Forum Nachrichten
      InflaRx 22 Biotechnologie Forum Nachrichten
      Newron Pharmaceuticals 17 Pharmaindustrie Forum Nachrichten




    Gerresheimer, POET Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.