TecDAX unter wichtigen Support gerutscht!

Bis vor wenigen Tagen war noch die Hoffnung groß, dass der mittelfristig entscheidende Support um 3.535 Punkten hält und dem TecDAX wieder Auftrieb verleiht. Diese Hoffnung hat sich jedoch bereits Anfang November durch heftige Rücksetzer, ausgehend von den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200, in Luft aufgelöst und brachte bis Ende der Woche Verluste auf 3.465 Punkte hervor. Intraday kam es zu nahezu keiner Gegenbewegung auf der Oberseite, was noch einmal den immensen Abgabedruck unterstreicht. Aus dem Stand heraus sind kurzzeitig weitere Rücksetzer bis auf 3.425 Punkte und damit eine gegen Ende April gerissene Kurslücke wahrscheinlich. Nach einem kleineren Pullback zurück auf 3.535 Zähler dürfte der TecDAX aus technischer Sicht mittelfristig weiter in den Bereich von 3.300 und darunter 3.204 Punkten durchgereicht werden. Erst dort trifft der Index auf seine untere Trendbegrenzung, bestehend seit Oktober 2022 und dürfte eine längere Erholungsbewegung einläuten. Ein überraschender Kursanstieg des Technologiebarometers über 3.600 Punkte würde das äußerst bärische Chartbild ein Stück weit aufhellen, das Aufwärtspotenzial bliebe aber auf die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 3.668 Punkten beschränkt.

1. Short-Position auf aktuellem Niveau von 3.465 Punkten eröffnen , Stopp über 3.635 Punkten platzieren. Kursziele 3.425/3.300 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY66M0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,05 - 3,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.202,39 Punkte Basiswert: TecDAX Index KO-Schwelle: 3.202,39 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.465,60 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,79 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU17HM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,04 - 3,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.799,12 Punkte Basiswert: TecDAX Index KO-Schwelle: 3.799,12 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.465,60 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3.300 Punkte Hebel: 10,79 Kurschance: + 45 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

