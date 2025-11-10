Aixtron versucht Befreiungsschlag

Über Monate hinweg haben Investoren im laufenden Abwärtstrend bei Aixtron eine inverse SKS-Formation aufgebaut, dieses Ereignis hält seit mittlerweile September letzten Jahres an. In der abgelaufenen Handelswoche gelang es schließlich, über die für ein Kaufsignal notwendige Nackenlinie bei 16,63 Euro zu springen, wegen der allgemeinen Schwäche an den Aktienmärkten kam das Papier aber wieder bedrohlich weit zurück und notiert nun im Bereich der Nackenlinie. Können Bullen auch zu Beginn dieser Woche überzeugen und die Aktie zwischen 15,85 und 15,63 Euro stabilisieren, würden die Chancen auf einen mittelfristigen Lauf zurück auf 22,12 und darüber 24,56 Euro sichtlich ansteigen und sich für eine entsprechende Positionierung auf der Oberseite anbieten. Ein tieferer Kursrutsch würde jedoch die Nachhaltigkeit des Ausbruchs deutlich schmälern und unmittelbare Rückfallrisiken zurück in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/290 um 14,22 Euro eröffnen. Wegen der Befürchtung eines Platzes der KI-Blase birgt ein solches Investment aber kurzzeitig erhöhte Risiken, sollte sich die Angst der Anleger in den kommenden Wochen weiter durchsetzen.

1. Long-Chance ab 15,91 Euro , Stopp unter 14,55 Euro platzieren. Kursziel 24,56 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Aixtron SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU43AU Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,27 - 0,30 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 13,8966 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 13,8966 Euro akt. Kurs Basiswert: 16,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 24,56 Euro Hebel: 5,53 Kurschance: + 245 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0FW5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,29 - 0,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 19,6385 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 19,6385 Euro akt. Kurs Basiswert: 16,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,23 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

