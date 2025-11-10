DAX mit miesem Wochenschlusskurs

Obwohl konjunkturseitig zum Wochenschluss positive Exportdaten aus Deutschland gemeldet wurden, konnte dieser positive Impuls nicht auf den DAX umgemünzt werden. Das Barometer fiel unter die wichtige Unterstützung von 23.675 Punkten und damit das zuvor ausgearbeitete doppelt tief zurück und hat diesen Support komplett pulverisiert. Aus dem Stegreif drohen damit wieder unmittelbare Verluste auf 23.476 Punkte und darunter die Septembertiefs bei 23.284 Zählern und bieten sich für ein entsprechendes Short -Engagement an. Darüber hinaus wäre eine überschießende Welle nun sogar bis auf den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 23.084 Punkten denkbar, ehe der DAX auf seine untere Trendkanalbegrenzung trifft und an dieser Kreuzunterstützung wieder zur Oberseite anspringt. Eine temporäre Erholung könnte dennoch zu Wochenbeginn beim DAX aufkommen, jedoch maximal bis auf 23.675 Zähler, von wo aus im Anschluss neuerliche Wochentiefs ausgebildet werden dürften und wieder der übergeordnete Abwärtsfahrplan weiterverfolgt werden sollte.

DAX bei 23.569 Punkten

VDAX über Norm-Niveau, steigende Tendenz!

Jahresendrallye auf tönernen Füßen US-Shutdown dauert an - Tag 41 RSI: um 37 fallen, (bärisch) - Sell Stochastik: 96 (überverkauft) MACD: -41 bärisch MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bärische Lager gewechselt Fear& Greed Index auf "Extreme Fear" Ein weiterer Zinsschritt in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein! Anlaufmarken nach oben bei 23.675 / 23.845 / 24.000 und 24.350 Punkte Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.383 / 23.359 und 23.084 Punkte Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye kurzfristig abgewürgt VDAX-New VDAX-New der Deutschen Börse (05. November 2025): Bei 18,26% (ansteigend) (Vortag: 18,57%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Trading-Strategie _____________________________________________________________________ Turbo SHORT-Schein : DY7Y8Z - Aktiv Einstieg Stop-Sell-Order : 23.675 Punkte Kursziel : 23.476/23.284 Punkte Stopp : 24.840 Punkte Renditechance : 27 Prozent Take Profit: 11,62 Euro im Schein Zeithorizont : 3 - 5 Tage _____________________________________________________________________ Weitere Trading-Idee: 1. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte 2. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7Y8Z Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,73 - 9,76 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.808,43 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.808,43 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.569,97 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,37 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU3998 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,14 - 9,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.661,29 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.661,29 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.569,97 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.2846 Punkte Hebel: 25,90 Kurschance: + 27 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

