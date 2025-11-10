Nexperia-Lieferungen aus China starten wieder - Wingtech-Aktie springt!

Die Aktien des chinesischen Technologiekonzerns Wingtech Technology , Muttergesellschaft des niederländischen Chipproduzenten Nexperia, legt am Montagfrüh um 6,4 Prozent zu, nachdem die Aktie bereits am Freitag im späten Handel um 9,7 Prozent zugelegt hatte. Hintergrund ist die Ankündigung Pekings, die Exportbeschränkungen für bestimmte Nexperia-Chips teilweise zu lockern und Gespräche mit den Niederlanden aufzunehmen.

Das chinesische Handelsministerium erklärte am Wochenende, man habe Schritte eingeleitet, um den Export bestimmter Chips aus Nexperias chinesischen Fabriken wieder zu erlauben. Zugleich forderte Peking die Europäische Union auf, Druck auf die niederländische Regierung auszuüben, um die verhängten Restriktionen aufzuheben.

Bereits am Samstag hatte die chinesische Regierung bestätigt, dass sie einer Bitte aus Den Haag nachgekommen sei, offizielle Gespräche in Peking zu führen. Ziel sei es, "konstruktive Lösungen" zu finden und "konkrete Maßnahmen" zur Beilegung des Nexperia-Konflikts zu ergreifen.

EU lobt Fortschritte – Ausfuhren werden vereinfacht

Laut EU-Handelskommissar Maros Sefcovic zeigen die jüngsten Schritte Pekings "ermutigende Fortschritte". Das Handelsministerium in Peking habe bestätigt, dass Ausnahmen von den Exportlizenzpflichten für Nexperia gelten, wenn die Chips nachweislich für zivile Zwecke bestimmt seien. Die Regelung trete "mit sofortiger Wirkung" in Kraft, so Sefcovic.

Die EU-Kommission wolle in engem Kontakt mit den chinesischen und niederländischen Behörden bleiben, um ein "dauerhaftes, stabiles und berechenbares Rahmenwerk" für den Halbleiterhandel zu schaffen. "Eine solche Stabilität ist entscheidend für die industrielle Basis Europas und stärkt ihre globale Wettbewerbsfähigkeit", betonte Sefcovic.

Kanzler Merz zeigt sich optimistisch

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich zuversichtlich. "Es scheint, der Weg ist jetzt offen für eine Wiederaufnahme der Lieferung", sagte Merz am Rande eines Klimagipfels im brasilianischen Belém.

Die Äußerungen Merz’ und Sefcovics kommen zu einem Zeitpunkt, an dem viele europäische Autohersteller unter erheblichem Druck stehen. Der Chipmangel hatte in den vergangenen Wochen zu Produktionsstopps und Gewinnwarnungen geführt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Wingtech Technology Ltd. Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,70 % und einem Kurs von 45,00CNY auf Shanghai Stock Exchange (07. November 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.



