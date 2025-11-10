Brandgeruch im Cockpit - Fluggäste zurück in Paris

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Passagiere des Air-France-Fluges von Paris nach Seoul, der wegen eines Notfalls nach München umgeleitet wurde, sind wieder in Paris. Angaben des Airports München zufolge war das Flugzeug am frühen Sonntagabend in der bayerischen Landeshauptstadt gelandet. Mit einer anderen Maschine seien die Fluggäste noch in der Nacht zurück nach Frankreich gebracht worden, teilte eine Sprecherin der Airline der Deutschen Presse-Agentur mit.

Grund für die Umleitung war laut Airline Brandgeruch im Cockpit. Vorsorglich habe sich die Crew zur Landung entschieden. Was den Brandgeruch verursacht hat, ist bislang ungeklärt.

Eine Flughafensprecherin in München hatte zuvor gesagt, die Maschine sei nach der Landung zur Halteposition geschleppt worden. Es gebe keine Verletzten. Die Reisenden seien in den Flughafen gebracht worden. Der Terminaldienst sowie Angestellte der Airline kümmerten sich um die Reisenden.

Die Passagiere wurden später am Flughafen Paris-Charles de Gaulle untergebracht. Die Airline hat inzwischen alternative Verbindungen in die südkoreanische Hauptstadt Seoul organisiert./caz/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 9,926 auf Tradegate (10. November 2025, 08:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um -14,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,05 %. Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 2,59 Mrd.. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,700EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von -18,90 %/+21,65 % bedeutet.



