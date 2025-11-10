    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIR France - KLM AktievorwärtsNachrichten zu AIR France - KLM
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brandgeruch im Cockpit - Fluggäste zurück in Paris

    Für Sie zusammengefasst
    • Passagiere nach Notlandung in München zurück in Paris.
    • Grund: Brandgeruch im Cockpit, keine Verletzten.
    • Airline organisiert alternative Flüge nach Seoul.
    Brandgeruch im Cockpit - Fluggäste zurück in Paris
    Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Passagiere des Air-France-Fluges von Paris nach Seoul, der wegen eines Notfalls nach München umgeleitet wurde, sind wieder in Paris. Angaben des Airports München zufolge war das Flugzeug am frühen Sonntagabend in der bayerischen Landeshauptstadt gelandet. Mit einer anderen Maschine seien die Fluggäste noch in der Nacht zurück nach Frankreich gebracht worden, teilte eine Sprecherin der Airline der Deutschen Presse-Agentur mit.

    Keine Verletzten

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Air France-KLM!
    Long
    8,66€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 8,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    10,88€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 7,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Grund für die Umleitung war laut Airline Brandgeruch im Cockpit. Vorsorglich habe sich die Crew zur Landung entschieden. Was den Brandgeruch verursacht hat, ist bislang ungeklärt.

    Eine Flughafensprecherin in München hatte zuvor gesagt, die Maschine sei nach der Landung zur Halteposition geschleppt worden. Es gebe keine Verletzten. Die Reisenden seien in den Flughafen gebracht worden. Der Terminaldienst sowie Angestellte der Airline kümmerten sich um die Reisenden.

    Die Passagiere wurden später am Flughafen Paris-Charles de Gaulle untergebracht. Die Airline hat inzwischen alternative Verbindungen in die südkoreanische Hauptstadt Seoul organisiert./caz/DP/mis

    AIR France - KLM

    +0,80 %
    -14,83 %
    -15,05 %
    -26,24 %
    +26,56 %
    -25,69 %
    -48,60 %
    -72,09 %
    -89,87 %
    ISIN:FR001400J770WKN:A3EJGH

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie

    Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 9,926 auf Tradegate (10. November 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um -14,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 2,59 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,700EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von -18,90 %/+21,65 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Brandgeruch im Cockpit - Fluggäste zurück in Paris Die Passagiere des Air-France-Fluges von Paris nach Seoul, der wegen eines Notfalls nach München umgeleitet wurde, sind wieder in Paris. Angaben des Airports München zufolge war das Flugzeug am frühen Sonntagabend in der bayerischen Landeshauptstadt …