    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft Inditex auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Sector Perform" belassen. Bei den europäischen Bekleidungs- und Haushaltswarenhändlern gebe es nach einem starken Start in die Saison die Gefahr einer Nachfragelücke, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies könnte das Kurspotenzial begrenzen, auch wenn die Aussichten für die Bruttomargen im ersten Halbjahr 2026 vielversprechend blieben. Chamberlains Favorit ist Next wegen des internationalen Geschäftspotenzials. Bei Dunelm und Zalando erscheine die aktuelle Bewertung angesichts des Wachstumspotenzials aussichtsreich./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 48,18EUR auf Tradegate (10. November 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 49,00, was eine Steigerung von +3,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft Inditex auf 'Neutral' Die kanadische Bank RBC hat Inditex mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Sector Perform" belassen. Bei den europäischen Bekleidungs- und Haushaltswarenhändlern gebe es nach einem starken Start in die Saison die Gefahr einer Nachfragelücke, schrieb …