RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts der schwierigen Lage auf dem nordamerikanischen Frachtmarkt und der politischen Unsicherheit, die vor 2026 kaum abnehmen dürfte, seien kurzfristige Kurstreiber für den Nutzfahrzeughersteller schwer auszumachen, schrieb Nick Housden in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Angesichts der niedrigen Bewertung, obwohl Volumen und Margen deutlich unter ihren Spitzenwerten lägen, überwögen die Chancen in den kommenden zwölf Monaten aber die Risiken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 34,98EUR auf Tradegate (10. November 2025, 08:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
