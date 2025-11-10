Jefferies hebt Ziel für Siemens auf 291 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 242,8 auf Tradegate (10. November 2025, 08:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 196,16 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -6,16 %/+22,40 % bedeutet.