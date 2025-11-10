Anstieg der Immobilienpreise setzt sich fort

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland hat sich nach Angaben des Verbands deutscher Pfandbriefbanken auch im dritten Quartal 2025 fortgesetzt. Laut einer am Montag verÃ¶ffentlichten Analyse des Verbands kletterten die Preise um 3,6 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahreszeitraum. GegenÃ¼ber dem direkten Vorquartal belief sich der Preisanstieg auf 0,7 Prozent.



Ausgewertet wurden echte Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten, und zwar fÃ¼r den gesamten deutschen Markt fÃ¼r Wohn-, BÃ¼ro- und Einzelhandelsimmobilien. Den grÃ¶ÃŸeren Beitrag zum aktuellen Preisanstieg leisteten erneut die Wohnimmobilienpreise, die sich im Vergleich zum dritten Quartal 2024 um 3,8 Prozent erhÃ¶hten. GegenÃ¼ber dem zweiten Quartal des laufenden Jahres belief sich ihr Plus auf 0,8 Prozent. Die Preise von Gewerbeimmobilien, die BÃ¼ro- und Einzelhandelsimmobilienpreise einschlieÃŸen, nahmen um 2,8 Prozent auf Jahressicht und um 0,5 Prozent auf Quartalssicht zu.





"Seit dem FrÃ¼hjahr 2024 geht es fÃ¼r die Immobilienpreise aufwÃ¤rts. Die Erholungsphase am Immobilienmarkt verfestigt sich weiter - getragen vor allem von der Entwicklung der Wohnimmobilienpreise", sagte VDP-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Jens Tolckmitt. "Die Marktakteure haben sich mit den neuen Rahmenbedingungen arrangiert." Tolckmitt merkte an, dass sich die Situation auf dem Gewerbeimmobilienmarkt differenzierter zeige - abhÃ¤ngig vor allem von Assetklasse, Lage und energetischem Zustand. Bei den derzeit von Banken finanzierten Objekten sei jedoch inzwischen bereits seit mehreren Quartalen ebenfalls ein kontinuierlicher Preisanstieg zu verzeichnen.



Die schon seit mehr als einem Jahr anhaltende Dynamik der Wohnimmobilienpreise setzte sich auch im dritten Quartal 2025 fort - mit einem Anstieg um insgesamt 3,8 Prozent. Den grÃ¶ÃŸten Zuwachs mit 5,2 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahresquartal wiesen dabei abermals die Preise fÃ¼r MehrfamilienhÃ¤user auf. Im selben Zeitraum verteuerte sich das selbst genutzte Wohneigentum, bestehend aus EinfamilienhÃ¤usern und Eigentumswohnungen, um 2,4 Prozent. Auch beim Vergleich mit dem direkten Vorquartal war bei den Preisen fÃ¼r MehrfamilienhÃ¤user mit 0,9 Prozent eine hÃ¶here Steigerungsrate zu verzeichnen als bei den Preisen fÃ¼r das selbst genutzte Wohneigentum (+0,6 Prozent).



Dass sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt im dritten Quartal dieses Jahres nicht entspannt hat, ist auch an der Entwicklung der Neuvertragsmieten bei Mietwohnungen abzulesen: Die Mieten erhÃ¶hten sich auf Jahressicht um 3,7 Prozent und damit wieder etwas stÃ¤rker als im Vorquartal (+3,5 Prozent). Die Renditen von MehrfamilienhÃ¤usern, gemessen am vdp-Index fÃ¼r Liegenschaftszinsen, gingen um 1,4 Prozent zurÃ¼ck, da sich die Mieten bei dieser Objektklasse weniger dynamisch entwickelten als die Preise.



In den Top-7-StÃ¤dten verteuerten sich Wohnimmobilien im dritten Quartal dieses Jahres noch etwas stÃ¤rker als im gesamten Bundesgebiet: Berlin, DÃ¼sseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, KÃ¶ln, MÃ¼nchen und Stuttgart verzeichneten ein Preiswachstum von durchschnittlich 4,6 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahresquartal. Die Metropolen, in denen die Preise fÃ¼r Wohnobjekte am geringsten bzw. am stÃ¤rksten zulegten, waren Stuttgart (+2,4 Prozent) bzw. MÃ¼nchen (+5,3 Prozent).



Die unverÃ¤ndert hohe Nachfrage nach Wohnraum - besonders in den BallungsrÃ¤umen - fÃ¼hrte erneut zu einem spÃ¼rbaren Anstieg der Neuvertragsmieten: In den sieben Metropolen legten die Mieten um durchschnittlich 3,8 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2024 zu, wobei die Bandbreite von +3,3 Prozent (Berlin) bis +5,1 Prozent (DÃ¼sseldorf) reichte. Die Renditen, gemessen am vdp-Liegenschaftszinsenindex, nahmen in den Top-7-StÃ¤dten im Durchschnitt um 1,1 Prozent ab. Nur in Stuttgart war die VerÃ¤nderungsrate positiv (+0,7 Prozent).



Zum Preisanstieg der Gewerbeobjekte um insgesamt 2,8 Prozent im dritten Quartal 2025 trug die Verteuerung der BÃ¼ros mit 3,0 Prozent im Jahresvergleich stÃ¤rker bei als die Entwicklung der Einzelhandelsimmobilienpreise (+2,2 Prozent). GegenÃ¼ber dem direkten Vorquartal lag das Plus der BÃ¼ropreise mit 0,6 Prozent nur unwesentlich hÃ¶her als die Zunahme der Preise von Handelsobjekten (+0,5 Prozent). Beide Entwicklungen zusammengefasst, ergab sich vom zweiten zum dritten Quartal 2025 ein Anstieg der Gewerbeimmobilienpreise um 0,5 Prozent.



WÃ¤hrend die Neuvertragsmieten bei BÃ¼roimmobilien um 3,2 Prozent zulegten, belief sich das Mietwachstum bei Einzelhandelsobjekten auf 1,9 Prozent - jeweils im Vergleich zum dritten Quartal 2024. Gemessen am VDP-Liegenschaftszinssatzindex nahmen die Renditen bei BÃ¼ros auf Jahressicht um 0,2 Prozent zu, wÃ¤hrend sie bei Handelsimmobilien um 0,2 Prozent zurÃ¼ckgingen, so die Analyse der Pfandbriefbanken.





