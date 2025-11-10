    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Windreich GmbH: Neuer Bericht für Anleihegläubiger verfügbar!

    Die turbulente Reise der Windreich GmbH erreicht einen neuen Meilenstein: Der Insolvenzverwalter hat einen aktuellen Bericht veröffentlicht, der für Anleihegläubiger von besonderem Interesse sein dürfte.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Der Insolvenzverwalter der Windreich GmbH hat einen aktuellen Sachstandsbericht über das Insolvenzverfahren bereitgestellt.
    • Der Bericht ist für Anleihegläubiger der Unternehmensanleihen 2011/2016 und 2010/2015 verfügbar.
    • Anleihegläubiger können den Bericht gegen Nachweis ihrer Gläubigerstellung anfordern, indem sie einen aktuellen Depotauszug einreichen.
    • Anfragen für den Bericht sollten per E-Mail an windreich@onesquareadvisors.com gesendet werden.
    • Der Bericht könnte Informationen enthalten, die als Insiderinformationen gelten und daher reglementiert sind.
    • One Square Advisory Services S.à.r.l. übernimmt keine Verantwortung für die Prüfung solcher Informationen im Bericht.






