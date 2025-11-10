Windreich GmbH: Neuer Bericht für Anleihegläubiger verfügbar!
Die turbulente Reise der Windreich GmbH erreicht einen neuen Meilenstein: Der Insolvenzverwalter hat einen aktuellen Bericht veröffentlicht, der für Anleihegläubiger von besonderem Interesse sein dürfte.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Der Insolvenzverwalter der Windreich GmbH hat einen aktuellen Sachstandsbericht über das Insolvenzverfahren bereitgestellt.
- Der Bericht ist für Anleihegläubiger der Unternehmensanleihen 2011/2016 und 2010/2015 verfügbar.
- Anleihegläubiger können den Bericht gegen Nachweis ihrer Gläubigerstellung anfordern, indem sie einen aktuellen Depotauszug einreichen.
- Anfragen für den Bericht sollten per E-Mail an windreich@onesquareadvisors.com gesendet werden.
- Der Bericht könnte Informationen enthalten, die als Insiderinformationen gelten und daher reglementiert sind.
- One Square Advisory Services S.à.r.l. übernimmt keine Verantwortung für die Prüfung solcher Informationen im Bericht.
