Rosskur in China sollte Wettbewerbsfähigkeit stärken!

2019 lieferte Volkswagen in China 4,23 Millionen Fahrzeuge aus; 2024 sank diese Zahl auf 2,92 Millionen. Trotz dieses Rückgangs bleibt der Konzern mit einem Marktanteil von 22 Prozent und deutlichem Vorsprung Marktführer im Segment der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Im Bereich der Elektrofahrzeuge startet Volkswagen nun eine Modelloffensive: Im kommenden Jahr bringen die Marken des Konzerns 20 neue Elektro- und Hybridmodelle auf den Markt. Alle Fahrzeuge werden in China entwickelt, um wettbewerbsfähige Kosten zu gewährleisten, und sind mit modernster Softwarearchitektur ausgestattet. Das Management zeigt sich zuversichtlich, dass diese Strategie die Position von Volkswagen im schnell wachsenden Elektromarkt stärken wird. Zudem geht Volkswagen in China eine Kooperation mit Horizon Robotics ein, die den Wolfsburgern dabei helfen soll, auch auf dem Weltmarkt erfolgreich zu sein.

Die Volkswagen-Aktie (VW) befindet sich seit Mitte März 2021 in einem Abwärtstrend. In diesem Zeitraum hat das Papier rund 62 Prozent an Wert verloren. Das Tief von 78,86 Euro wurde am 29. November 2024 erreicht. Seitdem ist der Kurs jedoch wieder deutlich gestiegen und lag zum freitäglichen Schlusskurs bei 94,22 Euro. Der seit Mitte April 2024 bestehende Abwärtstrend wurde durchbrochen und in der anschließenden Gegenbewegung wurde Mitte März 2025 der Widerstand bei 112,85 Euro erreicht. Aktuell ist eine Bodenbildung zwischen dem Widerstand bei 97,84 Euro und der Unterstützung bei 87,72 Euro im Gange. Die Bären reagieren dabei kaum mehr auf negative Nachrichten, was den Kurs nach unten weiter stabilisiert. Das Pendel könnte genauso gut nach oben bis in den Widerstandsbereich zwischen 97,84 Euro und 104,50 Euro ausschlagen. Die Herausforderungen bleiben bestehen. Dennoch könnte VW durch die oben im Text skizzierte Modelloffensive Marktanteile gewinnen, was mittelfristig den Kurs nach oben treiben könnte. Fundamental betrachtet ist die Aktie mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 von aktuell 8,92 immer noch günstig bewertet. Die Konsensschätzung für das Jahr 2027 geht von einem deutlich höheren Gewinn aus, was das erwartete KGV auf aktuell 3,39 senkt.

Volkswagen AG VZ. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Aus charttechnischer Sicht ist eine Bodenbildung erkennbar, da negative Nachrichten kaum noch zu Kursverlusten führen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MJ18JT) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der Volkswagen AG in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,67 profitieren. Das Ziel sei bei 104,50 Euro angenommen (3,60 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 86,54 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,80 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MJ18JT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,57 – 2,60 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 68,83 Euro Basiswert: Volkswagen AG VZ. KO-Schwelle: 68,83 Euro akt. Kurs Basiswert: 94,22 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 3,60 Euro Hebel: 3,67 Kurschance: + 38 Prozent Quelle: Morgan Stanley

