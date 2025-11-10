BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 470 auf 475 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding habe als letzte innerhalb der Branche ihre Quartalszahlen vorgelegt, die die erwartete Ertragsschwäche in Nordamerika gezeigt hätten, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Kursreaktion auf die leicht verfehlten operativen Ergebniserwartungen (Ebit) sei heftig ausgefallen. IAG habe dank einer weiter robusten Nachfrage die Kosten- und Investitionsziele beibehalten und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Daher hält er seinen Branchenfavoriten weiter für attraktiv./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 4,104EUR auf Tradegate (10. November 2025, 08:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,75

Kursziel alt: 4,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

