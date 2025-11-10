JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 25 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 26,29 auf Tradegate (10. November 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -2,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 26,01 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -5,61 %/+28,37 % bedeutet.