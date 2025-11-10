    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 25 Euro

    • JPMorgan belässt Bayer auf "Neutral" bei 25 Euro.
    • Gute Quartalszahlen am 12. November erwartet.
    • Jahresziele bleiben unverändert, Konsens stabil.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 25 Euro
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet am 12. November mit guten Quartalszahlen der Leverkusener. Die Markterwartungen dürften übertroffen werden, schrieb er am Sonntag in seinem Ausblick. An den Jahreszielen dürfte sich allerdings nichts ändern und damit auch wenig am Konsens./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / GMT

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 26,29 auf Tradegate (10. November 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -2,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 26,01 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -5,61 %/+28,37 % bedeutet.


