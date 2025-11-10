UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Spezialist für KI-Chips dürfte im vergangenen Quartal einen Umsatz von rund 56 Milliarden Dollar erwirtschaftet haben, womit er zwei Milliarden Dollar über dem Unternehmensziel liege, schrieb Timothy Arcuri in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Das Unternehmen halte Kurs./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 167,5EUR auf Tradegate (10. November 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



