    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ehemaliger-Tesco-Chef Lewis übernimmt Ruder beim Guinness-Hersteller Diageo

    Für Sie zusammengefasst
    • Diageo hat neuen CEO: Dave Lewis ab 2026.
    • Nik Jhangiani bleibt interimistisch bis dahin.
    • Deirdre Mahlan unterstützt als Interims-Finanzchefin.
    Ehemaliger-Tesco-Chef Lewis übernimmt Ruder beim Guinness-Hersteller Diageo
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller Diageo hat einen neuen Unternehmenschef gefunden. Der ehemalige Tesco -Chef Dave Lewis werde Anfang 2026 die Führung übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Bis dahin werde Nik Jhangiani weiterhin übergangsweise das Unternehmen leiten und dann wieder die Rolle des Finanzchefs übernehmen. Deirdre Mahlan werde Jhangiani bis Ende des Jahres als Interims-Finanzchefin unterstützen. Die ehemalige Finanzchefin war Mitte August in das Unternehmen zurückgekehrt. Nach einer geschäftlich schwierigen Phase hatte im Sommer Konzernchefin Debra Crew den Spirituosenhersteller verlassen.

    Lewis war von 2014 bis 2020 Chef der britischen Supermarktkette Tesco. Zuvor war er fast drei Jahrzehnte lang bei Unilever in verschiedenen Funktionen tätig. Derzeit ist Lewis Verwaltungsratschef des Anbieters rezeptfreier Medikamente Haleon . Lewis wird den Angaben zufolge Ende 2025 von dieser Position zurücktreten./mne/men/mis

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesco Plc!
    Long
    4,39€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5,09€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 11,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,06 % und einem Kurs von 21,00 auf Tradegate (10. November 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um -2,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 47,14 Mrd..

    Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0266. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,100GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -14,69 %/+18,48 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Diageo - 851247 - GB0002374006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Diageo. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ehemaliger-Tesco-Chef Lewis übernimmt Ruder beim Guinness-Hersteller Diageo Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller Diageo hat einen neuen Unternehmenschef gefunden. Der ehemalige Tesco -Chef Dave Lewis werde Anfang 2026 die Führung übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Bis dahin werde Nik …