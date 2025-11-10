Ehemaliger-Tesco-Chef Lewis übernimmt Ruder beim Guinness-Hersteller Diageo

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,06 % und einem Kurs von 21,00 auf Tradegate (10. November 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um -2,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 47,14 Mrd..

Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0266. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,100GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -14,69 %/+18,48 % bedeutet.