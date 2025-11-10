Ehemaliger-Tesco-Chef Lewis übernimmt Ruder beim Guinness-Hersteller Diageo
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller Diageo hat einen neuen Unternehmenschef gefunden. Der ehemalige Tesco -Chef Dave Lewis werde Anfang 2026 die Führung übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Bis dahin werde Nik Jhangiani weiterhin übergangsweise das Unternehmen leiten und dann wieder die Rolle des Finanzchefs übernehmen. Deirdre Mahlan werde Jhangiani bis Ende des Jahres als Interims-Finanzchefin unterstützen. Die ehemalige Finanzchefin war Mitte August in das Unternehmen zurückgekehrt. Nach einer geschäftlich schwierigen Phase hatte im Sommer Konzernchefin Debra Crew den Spirituosenhersteller verlassen.
Lewis war von 2014 bis 2020 Chef der britischen Supermarktkette Tesco. Zuvor war er fast drei Jahrzehnte lang bei Unilever in verschiedenen Funktionen tätig. Derzeit ist Lewis Verwaltungsratschef des Anbieters rezeptfreier Medikamente Haleon . Lewis wird den Angaben zufolge Ende 2025 von dieser Position zurücktreten./mne/men/mis
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,06 % und einem Kurs von 21,00 auf Tradegate (10. November 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um -2,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 47,14 Mrd..
Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0266. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,100GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -14,69 %/+18,48 % bedeutet.
Diageo ist sicher nichts für kurzfristige Kursgewinnjäger. Aber (Ungesundes) gegessen und getrunken wird immer, da lohnt schon ein Blick nach Asien und Südamerika. Mittelfristig erwarte ich wieder deutlich steigende Kurse. Wer jetzt mit längerer Perspektive einsteigt, hat die Chance auf eine Kursverdoppelung in den nächsten 3 bis 4 Jahren.
ich habe auch irgendwie den subjektiven Eindruck, dass Alkohol zunehmend gemieden bzw reduziert wird...!? Zumindest in meinem Umfeld sehe ich zunehmenden Alkoholverzicht und immer mehr Leute, die gar keinen Alkohol mehr trinken, auch bei jüngeren Leuten scheint der Konsum etwas zurückzugehen, aus welchen Gründen auch immer. Kann natürlich ein lokales Phänomen sein, aber wenn ich mir die Zahlen und Kursentwicklungen von Diageo und co ansehe, spiegelt das den Eindruck ja wider... 🤔 Die Zeiten, wi Tabak und Alkohol sichere Banken waren, scheinen vorbei... wobei Tabak ja recht gut lief in letzter Zeit und sich von den Tiefs gut erholt hat...