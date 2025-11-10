Hannover Rück hebt Prognose an – Jefferies sieht 40% Kurspotenzial!

Die Feuer in Kalifornien schlugen ingesamt mit 615 Millionen Euro zu Buche. Doch ingesamt lag die Belastung durch Großschäden bei 1,2 Milliarden Euro und damit rund zehn Prozent unter dem Vorjahreswert.

Die Hannover Rück hat mit ihren Quartalszahlen überzeugt. Trotz millionenschwerer Schäden durch Waldbrände in Kalifornien hebt der Rückversicherer überraschend die Gewinnprognose für 2025 an.. Das Nettoergebnis lag 2,2 Prozent über den Erwartungen, während die Gewinnprognose für 2025 von über 2,4 Milliarden Euro auf rund 2,6 Milliarden Euro steigt. Für 2026 peilt das Management sogar mindestens 2,7 Milliarden Euro an.

Die Aktie des Rückversicherers legt zum Wochenstart rund 2,5 Prozent auf 255 Euro zu. Die Papiere notieren damit immer noch ein gutes Stück unter ihrem Jahreshoch aus dem Mai bei 294 Euro.

Trotz konservativer Bilanzierung – darunter realisierte Verluste von 231 Millionen Euro aus festverzinslichen Anlagen – blieb die Profitabilität stark. Besonders das Schaden- und Unfallgeschäft glänzte mit einem 24-prozentigen Plus beim Netto-Serviceergebnis und einer deutlich besseren Combined Ratio als erwartet.

Jefferies lobt das "Beat & Raise"-Quartal und betont die solide Kapitalausstattung (Solvency-II-Quote: 259 %). Analyst Philip Kett schrieb: "Mit Blick auf die Zukunft hat uns besonders gefreut, dass das Management für das Geschäftsjahr 2026 einen Wert von "mindestens 2,7 Milliarden Euro" beim Gewinn prognostiziert, was 2,1 Prozent über der Konsensprognose liegt. Dies ist bedeutender, als es auf den ersten Blick erscheint, da das Management aufgrund seiner bisherigen Vorsicht selten Prognosen abgibt, die über der Konsensprognose liegen."

Das Kursziel wurde bei 350 Euro belassen – ein Aufwärtspotenzial von über 40 Prpzent gegenüber dem aktuellen Kurs von 248,60 Euro. Anleger dürfen laut Jefferies auf weiter steigende Gewinne und stabile Ausschüttungen setzen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

