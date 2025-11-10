    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    Die Gewinne sprudeln

    Hannover Rück hebt Prognose an – Jefferies sieht 40% Kurspotenzial!

    Trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien im Januar diesen Jahres kann der Rückversicherer Hannover Rück seinen Gewinn steigern. Die Aktie startet mit einem dicken Kursplus in die neue Woche.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hannover Rück steigert Gewinn trotz Waldbrände.
    • Gewinnprognose für 2025 auf 2,6 Mrd. Euro angehoben.
    • Aktie legt 2,5% zu, Kursziel bei 350 Euro.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Die Gewinne sprudeln - Hannover Rück hebt Prognose an – Jefferies sieht 40% Kurspotenzial!
    Foto: Raphael Knipping/dpa

    Die Hannover Rück hat mit ihren Quartalszahlen überzeugt. Trotz millionenschwerer Schäden durch Waldbrände in Kalifornien hebt der Rückversicherer überraschend die Gewinnprognose für 2025 an.. Das Nettoergebnis lag 2,2 Prozent über den Erwartungen, während die Gewinnprognose für 2025 von über 2,4 Milliarden Euro auf rund 2,6 Milliarden Euro steigt. Für 2026 peilt das Management sogar mindestens 2,7 Milliarden Euro an.

    Die Feuer in Kalifornien schlugen ingesamt mit 615 Millionen Euro zu Buche. Doch ingesamt lag die Belastung durch Großschäden bei 1,2 Milliarden Euro und damit rund zehn Prozent unter dem Vorjahreswert.

    Die Aktie des Rückversicherers legt zum Wochenstart rund 2,5 Prozent auf 255 Euro zu. Die Papiere notieren damit immer noch ein gutes Stück unter ihrem Jahreshoch aus dem Mai bei 294 Euro.

    Trotz konservativer Bilanzierung – darunter realisierte Verluste von 231 Millionen Euro aus festverzinslichen Anlagen – blieb die Profitabilität stark. Besonders das Schaden- und Unfallgeschäft glänzte mit einem 24-prozentigen Plus beim Netto-Serviceergebnis und einer deutlich besseren Combined Ratio als erwartet.

    Jefferies lobt das "Beat & Raise"-Quartal und betont die solide Kapitalausstattung (Solvency-II-Quote: 259 %). Analyst Philip Kett schrieb: "Mit Blick auf die Zukunft hat uns besonders gefreut, dass das Management für das Geschäftsjahr 2026 einen Wert von "mindestens 2,7 Milliarden Euro" beim Gewinn prognostiziert, was 2,1 Prozent über der Konsensprognose liegt. Dies ist bedeutender, als es auf den ersten Blick erscheint, da das Management aufgrund seiner bisherigen Vorsicht selten Prognosen abgibt, die über der Konsensprognose liegen."

    Das Kursziel wurde bei 350 Euro belassen – ein Aufwärtspotenzial von über 40 Prpzent gegenüber dem aktuellen Kurs von 248,60 Euro. Anleger dürfen laut Jefferies auf weiter steigende Gewinne und stabile Ausschüttungen setzen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 255,2EUR auf Tradegate (10. November 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Redakteur Julian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
