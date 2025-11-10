Dax erholt sich - Jahresendrally wieder möglich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns geben den Börsen am Montag Auftrieb. Nach zwei schwächeren Wochen gewann der Dax wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung 1,43 Prozent auf 23.907 Punkte.

Die Unterstützung für den deutschen Leitindex im Bereich 23.500 Punkte hatte am Freitag ein weiteres Mal gehalten, eine noch deutlichere Korrektur wurde zunächst verhindert. "Charttechnisch ist die Basis für einen Neuaufbau der Rally im Dax gelegt", schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Stand die Jahresendrally in der vergangenen Woche noch auf der Kippe, könnte sie genau heute ihren Startpunkt finden. So schnell kann sich der Wind an der Börse drehen."

In dem dieses Mal ungewöhnlich langen Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) bahnt sich eine Lösung an. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament genommen. In der Hoffnung auf ein Ende des Shutdowns hatten die US-Börsen im späten Handel bereits positiv reagiert.

Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne gewann am Montag 1,60 Prozent auf 29.255 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,3 Prozent zu./ajx/mis



