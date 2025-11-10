    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax erholt sich - Jahresendrally wieder möglich

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Shutdown-Anzeichen beflügeln Börsen am Montag.
    • Dax steigt um 1,43% auf 23.907 Punkte nach Eröffnung.
    • MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls mit Kursgewinnen.
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax erholt sich - Jahresendrally wieder möglich
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns geben den Börsen am Montag Auftrieb. Nach zwei schwächeren Wochen gewann der Dax wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung 1,43 Prozent auf 23.907 Punkte.

    Die Unterstützung für den deutschen Leitindex im Bereich 23.500 Punkte hatte am Freitag ein weiteres Mal gehalten, eine noch deutlichere Korrektur wurde zunächst verhindert. "Charttechnisch ist die Basis für einen Neuaufbau der Rally im Dax gelegt", schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Stand die Jahresendrally in der vergangenen Woche noch auf der Kippe, könnte sie genau heute ihren Startpunkt finden. So schnell kann sich der Wind an der Börse drehen."

    In dem dieses Mal ungewöhnlich langen Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) bahnt sich eine Lösung an. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament genommen. In der Hoffnung auf ein Ende des Shutdowns hatten die US-Börsen im späten Handel bereits positiv reagiert.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne gewann am Montag 1,60 Prozent auf 29.255 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,3 Prozent zu./ajx/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Eröffnung Dax erholt sich - Jahresendrally wieder möglich Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns geben den Börsen am Montag Auftrieb. Nach zwei schwächeren Wochen gewann der Dax wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung 1,43 Prozent auf 23.907 Punkte. Die Unterstützung für den deutschen …