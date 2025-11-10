Sibanye-Stillwater und Appian geben Vergleichsvereinbarung bekannt

Johannesburg, 10. November 2025: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) (- https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-well-on-track-to- ... -) und Fonds, die von Appian Capital Advisory Limited und seinen verbundenen Unternehmen (zusammen „Appian” und zusammen mit Sibanye-Stillwater die „Parteien”) haben eine kommerzielle Einigung über die Beilegung des Streits erzielt, der sich aus der Kündigung der Transaktion zwischen Sibanye-Stillwater und Appian zum Erwerb von Anteilen an Atlantic Nickel und Mineração Vale Verde von Appian im Januar 2022 für eine Gesamtzahlung von 215 Millionen US-Dollar (einschließlich bereits gezahlter Rechtskosten in Höhe von 5 Millionen Pfund) ergab. Die Parteien haben viel Zeit, Mühe und Ressourcen in diesen Streitfall investiert und sind erfreut, dass sie die Angelegenheit vor Beginn des heute angesetzten Quantumsverfahrens beilegen konnten.

Michael W. Scherb, Gründer und CEO von Appian, kommentierte: „Wir freuen uns, eine konstruktive Lösung gefunden zu haben, die unser Engagement widerspiegelt, im besten Interesse unserer Investoren zu handeln. Dieses positive Ergebnis ermöglicht es uns, diese Angelegenheit zu angemessenen Bedingungen abzuschließen und unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Verwaltung unserer Fonds und die Förderung des weiteren Wachstums unseres Portfolios zu richten.“

Richard Stewart, Chief Executive Officer von Sibanye-Stillwater, kommentierte: „Der Vorstand und die Geschäftsführung der Gruppe sind überzeugt, dass die Beilegung dieses langwierigen Rechtsstreits im besten Interesse der Gruppe und aller ihrer Stakeholder liegt. Wir sind mit der vereinbarten kommerziellen Einigung zufrieden, die weitere Gerichtsverfahren und damit verbundene Kosten ausschließt und dem Konzern und seinen Stakeholdern Sicherheit bietet, indem sie zu akzeptablen Bedingungen einen Marktüberhang von fast vier Jahren nach Beendigung der geplanten Transaktion mit Appian beseitigt. “

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.