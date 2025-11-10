Besonders beachtet!
SUESS MicroTec Aktie weiter im Aufwärtstrend - 10.11.2025
Am 10.11.2025 ist die SUESS MicroTec Aktie, bisher, um +6,73 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.
SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.
SUESS MicroTec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2025
Mit einer Performance von +6,73 % konnte die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -74,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 33,29€, mit einem Plus von +6,73 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SUESS MicroTec Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +1,36 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +12,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SUESS MicroTec um -36,01 % verloren.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.
SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+12,81 %
|1 Monat
|-7,96 %
|3 Monate
|+1,36 %
|1 Jahr
|-40,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der SUESS MicroTec Aktie, die kürzlich einen Anstieg von fast 17% erlebte, jedoch auch mit Bedenken hinsichtlich eines schwachen Auftragseingangs und Margen konfrontiert ist. Die Verhandlungen mit Südkorea werden als potenziell positiv für das Unternehmen angesehen, während die Glaubwürdigkeit des Managements und die Kommunikationsstrategie kritisiert werden. Die Mehrheit der Nutzer erwartet einen weiteren Kursrückgang.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
Informationen zur SUESS MicroTec Aktie
Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 642,28 Mio.EUR € wert.
Erholungsversuch - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns
Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns dürften den Börsen am Montag Auftrieb geben. Der Dax wird nach zwei schwächeren Wochen klar erholt erwartet. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den …
Jefferies hebt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel hoch auf 42 Euro
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 31 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Beim Chipausrüster sei eine Auftragsbelebung in Sicht, schrieb Janardan Menon in seiner am Montag …
UBS stuft Suss MicroTec auf 'Buy'
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 30 auf 39 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Madeleine Jenkins begründete ihre am Montag vorliegende Kaufempfehlung mit der optimistischeren …
SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?
Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.