SUESS MicroTec Aktie weiter im Aufwärtstrend - 10.11.2025

Mit einer Performance von +6,73 % konnte die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -74,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 33,29€, mit einem Plus von +6,73 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SUESS MicroTec Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +1,36 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +12,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SUESS MicroTec um -36,01 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,81 % 1 Monat -7,96 % 3 Monate +1,36 % 1 Jahr -40,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der SUESS MicroTec Aktie, die kürzlich einen Anstieg von fast 17% erlebte, jedoch auch mit Bedenken hinsichtlich eines schwachen Auftragseingangs und Margen konfrontiert ist. Die Verhandlungen mit Südkorea werden als potenziell positiv für das Unternehmen angesehen, während die Glaubwürdigkeit des Managements und die Kommunikationsstrategie kritisiert werden. Die Mehrheit der Nutzer erwartet einen weiteren Kursrückgang.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 642,28 Mio.EUR € wert.

Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns dürften den Börsen am Montag Auftrieb geben. Der Dax wird nach zwei schwächeren Wochen klar erholt erwartet. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den …

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 31 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Beim Chipausrüster sei eine Auftragsbelebung in Sicht, schrieb Janardan Menon in seiner am Montag …

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 30 auf 39 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Madeleine Jenkins begründete ihre am Montag vorliegende Kaufempfehlung mit der optimistischeren …

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.