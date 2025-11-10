JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettogewinnziel des Rückversicherers für 2025 sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Philip Kett am Montag in seiner ersten Reaktion. Diese hohe Rentabilitätsannahme erfolge ungeachtet der umsichtigen Verbuchung von Naturkatastrophenschäden im Einklang mit dem Budget./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 254,6EUR auf Tradegate (10. November 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
