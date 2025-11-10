JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettogewinnziel des Rückversicherers für 2025 sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Philip Kett am Montag in seiner ersten Reaktion. Diese hohe Rentabilitätsannahme erfolge ungeachtet der umsichtigen Verbuchung von Naturkatastrophenschäden im Einklang mit dem Budget./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 254,6EUR auf Tradegate (10. November 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



