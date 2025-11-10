Bechtle
Ebert soll Nachfolger von Unternehmenschef Olemotz werden
- Bechtle wählt Konstantin Ebert als neuen CEO.
- Ebert übernimmt 2026/27 von Thomas Olemotz.
- Olemotz bleibt bis Vertragsende Ende 2026.
NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat sich auf das Vorstandmitglied Konstantin Ebert (54) als Nachfolger für den langjährigen Vorstandschef Thomas Olemotz (63) festgelegt. Der bisher für das Tagesgeschäft zuständige Manager (COO - Chief Operating Officer) soll zum Jahreswechsel 2026/27 von Olemotz übernehmen, wie das MDax -Unternehmen am Montag in Neckarsulm mitteilte. Eberts Vertrag wurde nach der Entscheidung des Aufsichtsrats vorzeitig um drei Jahre bis Ende 2028 verlängert. Ende 2026 läuft der Vertrag von Olemotz aus, bis dahin soll er die Geschäfte weiter führen.
Ebert ist seit 2021 im Unternehmen und seit Anfang 2024 im Vorstand. Olemotz startete 2007 als Finanzchef bei Bechtle und steht dem Vorstand seit Anfang 2009 vor. Seit längerem ist klar, dass er Ende des kommenden Jahres sein Amt abgeben wird./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 35,06 auf Tradegate (10. November 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -4,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,44 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +27,77 %/+39,13 % bedeutet.
