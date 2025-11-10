Ebert soll Nachfolger von Unternehmenschef Olemotz werden

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 35,06 auf Tradegate (10. November 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -4,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,44 Mrd..

Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +27,77 %/+39,13 % bedeutet.