Eine neue Ära des intelligenten Energiemanagements für Zuhause (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die globale KI-Energiemarke Conow hat offiziell das nächste

Generation-Mikro-Energiespeichersystem für den Heimgebrauch, den CBE2000 Pro,

zum Preis von 1.099 EUR vorgestellt. Durch die Kombination eines

leistungsstarken Wechselrichters, KI-gestütztem Energiemanagement und modularem

Speicherdesign bietet das neue Modell eine effiziente, intelligente und sofort

einsatzbereite Energielösung für moderne Haushalte.



Geführt von der Vision "Intelligente Energie in jedes Zuhause bringen" möchte

Conow (http://www.conow.com/) Energiemanagement einfach, smart und nachhaltig

gestalten. Der CBE2000 Pro (https://conow.com/CBE2000Pro) vereint den

Plug-and-Play-Komfort von Balkonkraftwerken mit der Leistungsstärke von

Heimbatteriesystemen und bietet so eine All-in-One-Lösung, die die

Energieunabhängigkeit erhöht, Stromkosten senkt und den Übergang zu einer

grüneren Zukunft beschleunigt.





