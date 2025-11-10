Conow bringt CBE2000 Pro auf den Markt
Eine neue Ära des intelligenten Energiemanagements für Zuhause (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Die globale KI-Energiemarke Conow hat offiziell das nächste
Generation-Mikro-Energiespeichersystem für den Heimgebrauch, den CBE2000 Pro,
zum Preis von 1.099 EUR vorgestellt. Durch die Kombination eines
leistungsstarken Wechselrichters, KI-gestütztem Energiemanagement und modularem
Speicherdesign bietet das neue Modell eine effiziente, intelligente und sofort
einsatzbereite Energielösung für moderne Haushalte.
Geführt von der Vision "Intelligente Energie in jedes Zuhause bringen" möchte
Conow (http://www.conow.com/) Energiemanagement einfach, smart und nachhaltig
gestalten. Der CBE2000 Pro (https://conow.com/CBE2000Pro) vereint den
Plug-and-Play-Komfort von Balkonkraftwerken mit der Leistungsstärke von
Heimbatteriesystemen und bietet so eine All-in-One-Lösung, die die
Energieunabhängigkeit erhöht, Stromkosten senkt und den Übergang zu einer
grüneren Zukunft beschleunigt.
Generation-Mikro-Energiespeichersystem für den Heimgebrauch, den CBE2000 Pro,
zum Preis von 1.099 EUR vorgestellt. Durch die Kombination eines
leistungsstarken Wechselrichters, KI-gestütztem Energiemanagement und modularem
Speicherdesign bietet das neue Modell eine effiziente, intelligente und sofort
einsatzbereite Energielösung für moderne Haushalte.
Geführt von der Vision "Intelligente Energie in jedes Zuhause bringen" möchte
Conow (http://www.conow.com/) Energiemanagement einfach, smart und nachhaltig
gestalten. Der CBE2000 Pro (https://conow.com/CBE2000Pro) vereint den
Plug-and-Play-Komfort von Balkonkraftwerken mit der Leistungsstärke von
Heimbatteriesystemen und bietet so eine All-in-One-Lösung, die die
Energieunabhängigkeit erhöht, Stromkosten senkt und den Übergang zu einer
grüneren Zukunft beschleunigt.
Anzeige
Präsentiert von
Ausgestattet mit einem bidirektionalen 2500W-Wechselrichter unterstützt der
CBE2000 Pro sowohl den Netz- als auch den Inselbetrieb. Im Netzmodus passt er
das Laden und Entladen automatisch an schwankende Strompreise an - und optimiert
so die Kosteneinsparungen durch Time-of-Use (ToU)-, Dynamic Tariff- (kompatibel
mit über 800 Energieanbietern) und Wintermodi. Im Inselmodus liefert er bis zu
5000W Spitzenleistung und einen nahtlosen 10ms-Umschaltvorgang, um eine
unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Ausfällen zu gewährleisten. Das modulare
Batteriesystem lässt sich von 2-12 kWh erweitern und parallel auf bis zu 36 kWh
skalieren, mit 2600W PV-Eingang und vier MPPTs, wodurch Nutzer bis zu 1.116 EUR
pro Jahr sparen können.
Angetrieben von Conows proprietärem KI-HEMS (Home Energy Management System), das
von Tuya unterstützt wird, integriert sich das Gerät in das Tuya-Ökosystem, das
über 3.000 "Works with Tuya"-Produkte in mehreren Kategorien umfasst. Dadurch
können Nutzer HLK-Systeme, EV-Ladegeräte und andere Haushaltsgeräte nahtlos über
die CONOW ECO App (http://www.conow.com/) verbinden und steuern. Der
KI-Energieassistent bietet Echtzeit-Einblicke, Fehlerdiagnosen und dynamische
Energieplanung, die das Verbrauchsverhalten des Haushalts erlernt. Durch die
Analyse von Strompreisen und Wettervorhersagen priorisiert er intelligent den
besten Energieplan.
Der CBE2000 Pro wurde für maximale Widerstandsfähigkeit entwickelt und verfügt
über einen IP65-Schutz, zuverlässige Innen- und Außenleistung von -20°C bis 50°C
sowie ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) mit Selbstheizfunktion.
Mit 6.000 Zyklen und einer 10-jährigen Garantie gewährleistet er langfristige
Zuverlässigkeit.
Verankert in seinen Kernwerten Power, Resilience und Intelligence ist der
CBE2000 Pro mehr als nur ein Energiespeichergerät - er ist ein Tor zur
Energieunabhängigkeit, angetrieben von künstlicher Intelligenz.
Pressekontakt:
Olivia Lin
mailto:business@conow.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181377/6154603
OTS: Conow
CBE2000 Pro sowohl den Netz- als auch den Inselbetrieb. Im Netzmodus passt er
das Laden und Entladen automatisch an schwankende Strompreise an - und optimiert
so die Kosteneinsparungen durch Time-of-Use (ToU)-, Dynamic Tariff- (kompatibel
mit über 800 Energieanbietern) und Wintermodi. Im Inselmodus liefert er bis zu
5000W Spitzenleistung und einen nahtlosen 10ms-Umschaltvorgang, um eine
unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Ausfällen zu gewährleisten. Das modulare
Batteriesystem lässt sich von 2-12 kWh erweitern und parallel auf bis zu 36 kWh
skalieren, mit 2600W PV-Eingang und vier MPPTs, wodurch Nutzer bis zu 1.116 EUR
pro Jahr sparen können.
Angetrieben von Conows proprietärem KI-HEMS (Home Energy Management System), das
von Tuya unterstützt wird, integriert sich das Gerät in das Tuya-Ökosystem, das
über 3.000 "Works with Tuya"-Produkte in mehreren Kategorien umfasst. Dadurch
können Nutzer HLK-Systeme, EV-Ladegeräte und andere Haushaltsgeräte nahtlos über
die CONOW ECO App (http://www.conow.com/) verbinden und steuern. Der
KI-Energieassistent bietet Echtzeit-Einblicke, Fehlerdiagnosen und dynamische
Energieplanung, die das Verbrauchsverhalten des Haushalts erlernt. Durch die
Analyse von Strompreisen und Wettervorhersagen priorisiert er intelligent den
besten Energieplan.
Der CBE2000 Pro wurde für maximale Widerstandsfähigkeit entwickelt und verfügt
über einen IP65-Schutz, zuverlässige Innen- und Außenleistung von -20°C bis 50°C
sowie ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) mit Selbstheizfunktion.
Mit 6.000 Zyklen und einer 10-jährigen Garantie gewährleistet er langfristige
Zuverlässigkeit.
Verankert in seinen Kernwerten Power, Resilience und Intelligence ist der
CBE2000 Pro mehr als nur ein Energiespeichergerät - er ist ein Tor zur
Energieunabhängigkeit, angetrieben von künstlicher Intelligenz.
Pressekontakt:
Olivia Lin
mailto:business@conow.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181377/6154603
OTS: Conow
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte