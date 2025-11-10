    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTuya Incorporation (A) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Tuya Incorporation (A) (A)

    Conow bringt CBE2000 Pro auf den Markt

    Eine neue Ära des intelligenten Energiemanagements für Zuhause (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Die globale KI-Energiemarke Conow hat offiziell das nächste
    Generation-Mikro-Energiespeichersystem für den Heimgebrauch, den CBE2000 Pro,
    zum Preis von 1.099 EUR vorgestellt. Durch die Kombination eines
    leistungsstarken Wechselrichters, KI-gestütztem Energiemanagement und modularem
    Speicherdesign bietet das neue Modell eine effiziente, intelligente und sofort
    einsatzbereite Energielösung für moderne Haushalte.

    Geführt von der Vision "Intelligente Energie in jedes Zuhause bringen" möchte
    Conow (http://www.conow.com/) Energiemanagement einfach, smart und nachhaltig
    gestalten. Der CBE2000 Pro (https://conow.com/CBE2000Pro) vereint den
    Plug-and-Play-Komfort von Balkonkraftwerken mit der Leistungsstärke von
    Heimbatteriesystemen und bietet so eine All-in-One-Lösung, die die
    Energieunabhängigkeit erhöht, Stromkosten senkt und den Übergang zu einer
    grüneren Zukunft beschleunigt.

    Ausgestattet mit einem bidirektionalen 2500W-Wechselrichter unterstützt der
    CBE2000 Pro sowohl den Netz- als auch den Inselbetrieb. Im Netzmodus passt er
    das Laden und Entladen automatisch an schwankende Strompreise an - und optimiert
    so die Kosteneinsparungen durch Time-of-Use (ToU)-, Dynamic Tariff- (kompatibel
    mit über 800 Energieanbietern) und Wintermodi. Im Inselmodus liefert er bis zu
    5000W Spitzenleistung und einen nahtlosen 10ms-Umschaltvorgang, um eine
    unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Ausfällen zu gewährleisten. Das modulare
    Batteriesystem lässt sich von 2-12 kWh erweitern und parallel auf bis zu 36 kWh
    skalieren, mit 2600W PV-Eingang und vier MPPTs, wodurch Nutzer bis zu 1.116 EUR
    pro Jahr sparen können.

    Angetrieben von Conows proprietärem KI-HEMS (Home Energy Management System), das
    von Tuya unterstützt wird, integriert sich das Gerät in das Tuya-Ökosystem, das
    über 3.000 "Works with Tuya"-Produkte in mehreren Kategorien umfasst. Dadurch
    können Nutzer HLK-Systeme, EV-Ladegeräte und andere Haushaltsgeräte nahtlos über
    die CONOW ECO App (http://www.conow.com/) verbinden und steuern. Der
    KI-Energieassistent bietet Echtzeit-Einblicke, Fehlerdiagnosen und dynamische
    Energieplanung, die das Verbrauchsverhalten des Haushalts erlernt. Durch die
    Analyse von Strompreisen und Wettervorhersagen priorisiert er intelligent den
    besten Energieplan.

    Der CBE2000 Pro wurde für maximale Widerstandsfähigkeit entwickelt und verfügt
    über einen IP65-Schutz, zuverlässige Innen- und Außenleistung von -20°C bis 50°C
    sowie ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) mit Selbstheizfunktion.
    Mit 6.000 Zyklen und einer 10-jährigen Garantie gewährleistet er langfristige
    Zuverlässigkeit.

    Verankert in seinen Kernwerten Power, Resilience und Intelligence ist der
    CBE2000 Pro mehr als nur ein Energiespeichergerät - er ist ein Tor zur
    Energieunabhängigkeit, angetrieben von künstlicher Intelligenz.

    Pressekontakt:

    Olivia Lin
    mailto:business@conow.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181377/6154603
    OTS: Conow


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
