JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Eckdaten zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Akshat Kacker am Montag in seiner ersten Reaktion. Der Umsatz des Autozulieferers habe der Konsensschätzung entsprochen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 21,10EUR auf Tradegate (10. November 2025, 09:36 Uhr) gehandelt.
