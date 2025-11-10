Heidelberg Materials-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

Nach den guten Quartalszahlen bekräftigten die Experten der DZ Bank nach dem guten dritten Quartal des Baustoffkonzerns wegen der strikten Kostendisziplin und der moderaten Preiserhöhungen mit einem von 226 auf 239 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen kommen, wenn die Heidelberg Materials-Aktie in absehbarer Zeit zumindest wieder ihr auf altes Hoch bei 212,20 Euro ansteigen kann.

Die Aktie von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004) konnte nach dem durch das US-Zollchaos verursachten Kurseinbruch von Anfang April 2025 auf bis zu 145 Euro sogar wieder neue Höchststände erreichen. Nachdem die Aktie am 11.8.25 bei 212,20 Euro auf ein neues Hoch angestiegen war, trat sie danach in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von zumeist 190 bis 210 Euro ein. Im frühen Handel des 10.11.25 notierte die Aktie bei 199,50 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 200 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis bei 200 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000MK3A5F3, wurde beim Aktienkurs von 199,50 Euro mit 1,55 – 1,56 Euro gehandelt.

Legt die Heidelberg Materials-Aktie in spätestens einem Monat auf 212,20 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,13 Euro (+37 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 187,454 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 187,454 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ1MW71, wurde beim Aktienkurs von 199,50 Euro mit 1,29 – 1,31 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 212,20 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,47 Euro (+89 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 179,906 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 179,906 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PJ38WH3, wurde beim Aktienkurs von 199,50 Euro mit 2,06 – 2,07 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 212,20 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,22 Euro (+56 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Heidelberg Materials-Aktien oder von Hebelprodukten auf Heidelberg Materials-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.