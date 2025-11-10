UN-Klimakonferenz in Belém
Flughäfen als Partner für Klimaschutz und Transformation
Berlin (ots) - Im Mittelpunkt der 30. UN-Klimakonferenz (COP30) vom 10.-21.
November 2025 steht die internationale Klimafinanzierung. Aufbauend auf den
Beschlüssen der COP29 in Baku soll das vereinbarte globale
Klimafinanzierungsziel von 300 Milliarden US-Dollar jährlich bis 2035 in
konkrete Maßnahmen überführt werden. Die sogenannte Baku-to-Belém Roadmap sieht
zudem eine Skalierung auf 1,3 Billionen US-Dollar jährlich bis 2035 vor.
Hierzu erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel: "Die globale
Klimafinanzierung ist ein zentrales Instrument, um die Transformation auch in
der Flughafeninfrastruktur zu beschleunigen. Investitionen in Energieeffizienz,
erneuerbare Energien und nachhaltige Kraftstoffe müssen weltweit ermöglicht und
langfristig abgesichert werden."
Flughäfen als Treiber nachhaltiger Mobilität
Die deutschen Flughäfen bekennen sich seit Jahren zur Dekarbonisierung des
Flugbetriebs und der Bodeninfrastruktur.
Sie sind bereits heute Vorreiter durch:
- Eigene Energieerzeugung durch Photovoltaik und Geothermie
- Elektrifizierung des Vorfelds und der Fahrzeugflotten
- Klimaneutrale Terminalgebäude mit modernster Gebäudetechnik
- Förderung nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF) in Zusammenarbeit mit Airlines
und Mineralölwirtschaft
"Flughäfen sind keine Zuschauer der Transformation - sie sind aktive Gestalter.
Seit 2010 haben die Mitglieder des Flughafenverbandes ADV ihre CO2-Emissionen um
56 Prozent gesenkt", betont Beisel. "Mit ihren Innovationsprojekten tragen sie
dazu bei, dass Mobilität künftig klimafreundlicher, effizienter und
widerstandsfähiger wird", so der ADV-Hauptgeschäftsführer. Die ADV sieht in der
COP30 eine wichtige Wegmarke für die europäische Klimapolitik. Entscheidend sei,
dass die internationalen Beschlüsse in eine verlässliche, technologieoffene und
finanzierbare Umsetzung auf EU- und nationaler Ebene übersetzt werden.
Die Flughäfen fordern daher:
- Stärkere Förderung von Investitionen in nachhaltige Flughafeninfrastruktur,
- Verlässliche Finanzierungsinstrumente zur Unterstützung klimaneutraler
Projekte,
- Einheitliche europäische Rahmenbedingungen, um Wettbewerbsnachteile zu
vermeiden.
