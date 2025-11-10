    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    UN-Klimakonferenz in Belém

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Flughäfen als Partner für Klimaschutz und Transformation

    Berlin (ots) - Im Mittelpunkt der 30. UN-Klimakonferenz (COP30) vom 10.-21.
    November 2025 steht die internationale Klimafinanzierung. Aufbauend auf den
    Beschlüssen der COP29 in Baku soll das vereinbarte globale
    Klimafinanzierungsziel von 300 Milliarden US-Dollar jährlich bis 2035 in
    konkrete Maßnahmen überführt werden. Die sogenannte Baku-to-Belém Roadmap sieht
    zudem eine Skalierung auf 1,3 Billionen US-Dollar jährlich bis 2035 vor.

    Hierzu erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel: "Die globale
    Klimafinanzierung ist ein zentrales Instrument, um die Transformation auch in
    der Flughafeninfrastruktur zu beschleunigen. Investitionen in Energieeffizienz,
    erneuerbare Energien und nachhaltige Kraftstoffe müssen weltweit ermöglicht und
    langfristig abgesichert werden."

    Flughäfen als Treiber nachhaltiger Mobilität

    Die deutschen Flughäfen bekennen sich seit Jahren zur Dekarbonisierung des
    Flugbetriebs und der Bodeninfrastruktur.

    Sie sind bereits heute Vorreiter durch:

    - Eigene Energieerzeugung durch Photovoltaik und Geothermie
    - Elektrifizierung des Vorfelds und der Fahrzeugflotten
    - Klimaneutrale Terminalgebäude mit modernster Gebäudetechnik
    - Förderung nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF) in Zusammenarbeit mit Airlines
    und Mineralölwirtschaft

    "Flughäfen sind keine Zuschauer der Transformation - sie sind aktive Gestalter.
    Seit 2010 haben die Mitglieder des Flughafenverbandes ADV ihre CO2-Emissionen um
    56 Prozent gesenkt", betont Beisel. "Mit ihren Innovationsprojekten tragen sie
    dazu bei, dass Mobilität künftig klimafreundlicher, effizienter und
    widerstandsfähiger wird", so der ADV-Hauptgeschäftsführer. Die ADV sieht in der
    COP30 eine wichtige Wegmarke für die europäische Klimapolitik. Entscheidend sei,
    dass die internationalen Beschlüsse in eine verlässliche, technologieoffene und
    finanzierbare Umsetzung auf EU- und nationaler Ebene übersetzt werden.

    Die Flughäfen fordern daher:

    - Stärkere Förderung von Investitionen in nachhaltige Flughafeninfrastruktur,
    - Verlässliche Finanzierungsinstrumente zur Unterstützung klimaneutraler
    Projekte,
    - Einheitliche europäische Rahmenbedingungen, um Wettbewerbsnachteile zu
    vermeiden.

    Pressekontakt:

    Isabelle B. Polders
    Leiterin Kommunikation, Strategie & Nachhaltigkeit
    ADV-Pressesprecherin
    Tel.: +49 30 310118-14
    Mobil: +49 173 29 57558
    mailto:polders@adv.aero

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44169/6154616
    OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    UN-Klimakonferenz in Belém Flughäfen als Partner für Klimaschutz und Transformation Im Mittelpunkt der 30. UN-Klimakonferenz (COP30) vom 10.-21. November 2025 steht die internationale Klimafinanzierung. Aufbauend auf den Beschlüssen der COP29 in Baku soll das vereinbarte globale Klimafinanzierungsziel von 300 Milliarden US-Dollar …