    Börsenstart Europa - 10.11. - FTSE Athex 20 stark +3,53 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (09:59:52) bei 23.931,32 PKT und steigt um +0,70 %.
    Top-Werte: Commerzbank +3,93 %, Siemens Energy +2,77 %, Daimler Truck Holding +2,47 %
    Flop-Werte: Siemens Healthineers -1,69 %, GEA Group -1,19 %, Symrise -0,86 %

    Der MDAX steht bei 29.271,07 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.
    Top-Werte: HelloFresh +4,11 %, Deutsche Lufthansa +2,70 %, RENK Group +2,59 %
    Flop-Werte: HELLA -1,46 %, LEG Immobilien -1,32 %, Hugo Boss -1,13 %

    Der TecDAX steht aktuell (09:59:54) bei 3.507,65 PKT und steigt um +0,01 %.
    Top-Werte: SUESS MicroTec +7,86 %, SILTRONIC AG +4,03 %, Nagarro +3,06 %
    Flop-Werte: Siemens Healthineers -1,69 %, Evotec -1,43 %, 1&1 -0,80 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 5.650,04 PKT und steigt um +0,53 %.
    Top-Werte: Prosus Registered (N) +5,03 %, Siemens Energy +2,77 %, Rheinmetall +1,77 %
    Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,55 %, Iberdrola -1,32 %, DANONE -1,03 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.820,95 PKT und steigt um +1,24 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,58 %, Raiffeisen Bank International +3,65 %, BAWAG Group +1,92 %
    Flop-Werte: Lenzing -2,80 %, Verbund Akt.(A) -1,72 %, Immofinanz -1,10 %

    Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 12.393,88 PKT und steigt um +0,12 %.
    Top-Werte: Roche Holding +1,54 %, Partners Group Holding +1,44 %, Holcim +1,00 %
    Flop-Werte: Swisscom -2,67 %, Zurich Insurance Group -1,43 %, Givaudan -1,06 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 8.038,58 PKT und steigt um +0,29 %.
    Top-Werte: Societe Generale +2,20 %, Accor +2,19 %, LEGRAND +1,87 %
    Flop-Werte: DANONE -1,03 %, Eurofins Scientific -0,95 %, Bureau Veritas -0,75 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:24) bei 2.759,84 PKT und steigt um +0,41 %.
    Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,04 %, Sandvik +0,67 %, Nordea Bank Abp +0,66 %
    Flop-Werte: Telia Company -1,41 %, Securitas Shs(B) -1,29 %, Essity Registered (B) -1,16 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 4.980,00 PKT und gewinnt bisher +3,53 %.
    Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +3,72 %, Public Power +1,71 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,22 %
    Flop-Werte: Viohalco -1,45 %, Piraeus Port Authority -0,47 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,08 %



    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
