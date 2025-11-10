    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    17,8 % weniger Fortzüge in die USA von Januar bis September 2025 als im Vorjahreszeitraum

    WIESBADEN (ots) -

    - Zahl der Zuzüge aus den USA im selben Zeitraum um 3,4 % gestiegen
    - 3,2 % weniger Übernachtungsgäste aus den USA hierzulande von Januar bis August
    2025 als im Vorjahreszeitraum
    - Zahl der Flugpassagiere mit Reiseziel USA von Januar bis September 2025 um 1,3
    % gegenüber Vorjahreszeitraum gesunken

    Seit Anfang des Jahres sind weniger Menschen aus Deutschland in die USA
    fortgezogen. Von Januar bis September 2025 gab es 17,8 % weniger Fortzüge in die
    USA als im Vorjahreszeitraum. Rund 17 100 Fortzüge in die USA wurden bis
    einschließlich September dieses Jahres in Deutschland von den Meldebehörden
    registriert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger
    Wanderungszahlen mitteilt. Von Januar bis September 2024 waren es rund 20 800
    Fortzüge von Deutschland in die USA. In den ersten neun Monaten des laufenden
    Jahres waren die Fortzüge in die USA auf dem tiefsten Stand seit dem von
    Reisebeschränkungen geprägten Pandemiejahr 2021. Zudem lag die Zahl der Fortzüge
    2025 in jedem Monat unter der des jeweiligen Vorjahresmonats.

    Von Januar bis September mehr Menschen aus den USA nach Deutschland gezogen als
    umgekehrt - erstmals seit 2021

    Die Zahl der Zuzüge aus den USA ist dagegen leicht gestiegen. Sie lag von Januar
    bis September 2025 bei gut 19 300 und damit 3,4 % höher als im Vorjahreszeitraum
    mit knapp 18 700 Zuzügen. Damit sind erstmals seit 2021 in den ersten neun
    Monaten des Jahres 2025 mehr Menschen aus den USA nach Deutschland gezogen als
    umgekehrt.

    Zahl der Übernachtungsgäste aus den Vereinigten Staaten zurückgegangen

    Seit Anfang 2025 sind zudem weniger Touristinnen und Touristen aus den USA nach
    Deutschland gekommen. Von Januar bis August dieses Jahres wurden hierzulande
    1,96 Millionen Ankünfte von Gästen aus den USA verzeichnet. Das war ein Rückgang
    von 3,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (2,02 Millionen Ankünfte). Zum
    Vergleich: Die Zahl der Gäste aus dem In- und Ausland insgesamt stieg in der
    Zeit von Januar bis August 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum an - um 0,7 %
    auf 128,4 Millionen.

    Besonders deutlich fielen die Rückgänge in den Besuchszahlen in den
    Sommermonaten dieses Jahres aus. Im Juli 2025 kamen mit 345 000 Gästen aus den
    USA 10,2 % weniger als im Vorjahresmonat. Im Juni 2025 lag die Zahl der Gäste
    aus den USA bei 346 000 und damit 9,1 % unter der vom Juni 2024. Die Zahl der
    Gäste aus dem In- und Ausland in Deutschland insgesamt lag im Juli 2025 um 0,9 %
    unter der des Vorjahresmonats, im Juni 2025 um 2,8 % darüber.

    Etwas weniger Passagiere fliegen in die USA

    An deutschen Flughäfen stiegen im Zeitraum Januar bis September dieses Jahres
    1,3 % oder rund 67 200 weniger Fluggäste mit dem letztbekannten Streckenziel USA
    ein als im Vorjahreszeitraum. Im selben Zeitraum ist die Zahl der Fluggäste mit
    einem anderen außereuropäischen Ziel um 4,3 % gestiegen. Mit rund 5,0 Millionen
    Fluggästen in der Zeit von Januar bis September 2025 lagen die USA immer noch
    auf Platz 1 der beliebtesten außereuropäischen Ziele von deutschen Flughäfen aus
    - vor Ägypten mit 1,6 Millionen Fluggästen.

    Methodische Hinweise:

    Die Ergebnisse zu den Zu- und Fortzügen für die Berichtsmonate August und
    September 2025 beruhen auf einer beschleunigten Datenaufbereitung. In der
    Wanderungsstatistik werden Zu- und Fortzüge dargestellt, die nach den
    melderechtlichen Regelungen bei den Meldebehörden registriert wurden. Mitglieder
    ausländischer Streitkräfte sind in Deutschland von der Meldepflicht befreit und
    demnach nicht in den Ergebnissen der Wanderungsstatistik enthalten.

    Alle Angaben zu Gästeankünften in Deutschland beziehen sich auf
    Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und
    ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante
    Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn
    Stellplätzen auf Campingplätzen.

    Die Berechnung der Zahlen zum Luftverkehr erfolgt auf Grundlage der
    letztbekannten Streckenziele der Einsteigenden. Die Statistik erfasst den
    Luftverkehr an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen mit mehr als 150 000
    Fluggasteinheiten im Jahr. Die Daten sind nicht um Kalendereffekte bereinigt.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Pressestelle
    Telefon: +49 611 75 3444
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6154620
    OTS: Statistisches Bundesamt




