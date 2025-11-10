17,8 % weniger Fortzüge in die USA von Januar bis September 2025 als im Vorjahreszeitraum

WIESBADEN (ots) -



- Zahl der Zuzüge aus den USA im selben Zeitraum um 3,4 % gestiegen

- 3,2 % weniger Übernachtungsgäste aus den USA hierzulande von Januar bis August

2025 als im Vorjahreszeitraum

- Zahl der Flugpassagiere mit Reiseziel USA von Januar bis September 2025 um 1,3

% gegenüber Vorjahreszeitraum gesunken



Seit Anfang des Jahres sind weniger Menschen aus Deutschland in die USA

fortgezogen. Von Januar bis September 2025 gab es 17,8 % weniger Fortzüge in die

USA als im Vorjahreszeitraum. Rund 17 100 Fortzüge in die USA wurden bis

einschließlich September dieses Jahres in Deutschland von den Meldebehörden

registriert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger

Wanderungszahlen mitteilt. Von Januar bis September 2024 waren es rund 20 800

Fortzüge von Deutschland in die USA. In den ersten neun Monaten des laufenden

Jahres waren die Fortzüge in die USA auf dem tiefsten Stand seit dem von

Reisebeschränkungen geprägten Pandemiejahr 2021. Zudem lag die Zahl der Fortzüge

2025 in jedem Monat unter der des jeweiligen Vorjahresmonats.





Von Januar bis September mehr Menschen aus den USA nach Deutschland gezogen als

umgekehrt - erstmals seit 2021



Die Zahl der Zuzüge aus den USA ist dagegen leicht gestiegen. Sie lag von Januar

bis September 2025 bei gut 19 300 und damit 3,4 % höher als im Vorjahreszeitraum

mit knapp 18 700 Zuzügen. Damit sind erstmals seit 2021 in den ersten neun

Monaten des Jahres 2025 mehr Menschen aus den USA nach Deutschland gezogen als

umgekehrt.



Zahl der Übernachtungsgäste aus den Vereinigten Staaten zurückgegangen



Seit Anfang 2025 sind zudem weniger Touristinnen und Touristen aus den USA nach

Deutschland gekommen. Von Januar bis August dieses Jahres wurden hierzulande

1,96 Millionen Ankünfte von Gästen aus den USA verzeichnet. Das war ein Rückgang

von 3,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (2,02 Millionen Ankünfte). Zum

Vergleich: Die Zahl der Gäste aus dem In- und Ausland insgesamt stieg in der

Zeit von Januar bis August 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum an - um 0,7 %

auf 128,4 Millionen.



Besonders deutlich fielen die Rückgänge in den Besuchszahlen in den

Sommermonaten dieses Jahres aus. Im Juli 2025 kamen mit 345 000 Gästen aus den

USA 10,2 % weniger als im Vorjahresmonat. Im Juni 2025 lag die Zahl der Gäste

aus den USA bei 346 000 und damit 9,1 % unter der vom Juni 2024. Die Zahl der

Gäste aus dem In- und Ausland in Deutschland insgesamt lag im Juli 2025 um 0,9 %

unter der des Vorjahresmonats, im Juni 2025 um 2,8 % darüber.



Etwas weniger Passagiere fliegen in die USA



An deutschen Flughäfen stiegen im Zeitraum Januar bis September dieses Jahres

1,3 % oder rund 67 200 weniger Fluggäste mit dem letztbekannten Streckenziel USA

ein als im Vorjahreszeitraum. Im selben Zeitraum ist die Zahl der Fluggäste mit

einem anderen außereuropäischen Ziel um 4,3 % gestiegen. Mit rund 5,0 Millionen

Fluggästen in der Zeit von Januar bis September 2025 lagen die USA immer noch

auf Platz 1 der beliebtesten außereuropäischen Ziele von deutschen Flughäfen aus

- vor Ägypten mit 1,6 Millionen Fluggästen.



Methodische Hinweise:



Die Ergebnisse zu den Zu- und Fortzügen für die Berichtsmonate August und

September 2025 beruhen auf einer beschleunigten Datenaufbereitung. In der

Wanderungsstatistik werden Zu- und Fortzüge dargestellt, die nach den

melderechtlichen Regelungen bei den Meldebehörden registriert wurden. Mitglieder

ausländischer Streitkräfte sind in Deutschland von der Meldepflicht befreit und

demnach nicht in den Ergebnissen der Wanderungsstatistik enthalten.



Alle Angaben zu Gästeankünften in Deutschland beziehen sich auf

Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und

ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante

Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn

Stellplätzen auf Campingplätzen.



Die Berechnung der Zahlen zum Luftverkehr erfolgt auf Grundlage der

letztbekannten Streckenziele der Einsteigenden. Die Statistik erfasst den

Luftverkehr an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen mit mehr als 150 000

Fluggasteinheiten im Jahr. Die Daten sind nicht um Kalendereffekte bereinigt.



