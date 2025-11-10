DigitalRoute beendet das „Nutzungs-Monetarisierungsdrama" mit einer wichtigen Ankündigung am 11. November

STOCKHOLM, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- DigitalRoute, ein weltweit führender Anbieter von Nutzungsdatenmanagement und Monetarisierungsinfrastruktur, wird am 11. November 2025 eine wichtige Produktankündigung vornehmen, die sich mit dem „Nutzungsmonetarisierungsdrama" befasst – einer Krise, die digitale Unternehmen betrifft, da das KI-gesteuerte Wachstum SaaS- und Abonnementmodelle aufbricht.

Führender Anbieter von Nutzungsdaten mit 25 Jahren Erfahrung legt die Grundlagen für das „Zeitalter der lebendigen Monetarisierung" offen, da KI traditionelle SaaS-Modelle aufbricht

Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.multivu.com/digitalroute/9365451-en-end-usage-monetization-drama-major-announcement-november-11

KI-Workloads skalieren die Nutzung sowie die Kosten schneller als die Einnahmen, während bestehende Monetarisierungssysteme, welche auf die Vorhersagbarkeit für den Finanzvorstand ausgelegt sind, keine Antworten auf grundlegende Fragen geben können: Wer nutzt was, wann, wo, wie und unter welcher Abonnementschwelle?

Die Geschäftswelt wandelt sich von der Monetarisierung der ersten Generation – feste Abonnements, finanzvorstandsorientierte Preisgestaltung, statische Modelle, die für die Wall Street entwickelt wurden – bis hin zu dem, was DigitalRoute die „Ära der lebendigen Monetarisierung" nennt, in der Unternehmen dynamisch auf der Grundlage der tatsächlichen Nutzung und des gelieferten Werts monetarisieren müssen.

„Die meisten SaaS-Führungskräfte haben erkannt, dass ein hybrides Modell, das Lizenzen und Nutzung miteinander verbindet, die Zukunft ist. Doch der Wechsel von reinen Lizenzen zu einem gemischten Modell ist nicht einfach. Er gestaltet sich strategisch komplex, technisch anspruchsvoll und kann, wenn er schlecht gehandhabt wird, Kunden verprellen. Um erfolgreich zu sein, braucht man ein tiefes Verständnis für seine Nutzer, die richtige technische Infrastruktur und einen durchdachten Ansatz bei der Einführung nutzungsbasierter Preisgestaltung voraus", sagte Rob Litterst, Mitgründer und Geschäftsführer von PricingSaaS.

Die Infrastrukturen der ersten Generation können die Geschwindigkeit, das Volumen sowie die Komplexität moderner Nutzungsdaten nicht bewältigen. Den meisten Unternehmen fehlt es an Echtzeit-Nutzungsverfolgung und -kontrolle – entscheidend für die KI-Monetarisierung, bei der statische Preise nicht mehr funktionieren.