AKTIE IM FOKUS
Hypoport mit Erholungsversuch nach finalen Quartalszahlen
- Hypoport-Aktien erholen sich um bis zu 12 Prozent.
- Anleger sehen dies nach Zweijahrestief als unzureichend.
- CEO kündigt Rekordjagd im Ertrag für 2024 an.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Hypoport haben sich am Montag nach finalen Geschäftszahlen um bis zu 12 Prozent erholt. Für die Anleger ist dies nach dem Zweijahrestief am Freitag jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Alleine seit Veröffentlichung der Eckdaten samt gekappter Umsatzprognose Ende Oktober hatten die Anteilsscheine des Finanzdienstleisters rund ein Viertel an Wert verloren.
Warburg-Experte Simon Stippig konnte nun zumindest attestieren, dass sich die Markterholung im dritten Quartal fortgesetzt hat. Er wies zudem auf die positiven Signale des Unternehmenschefs Ronald Slabke hin, der für das kommende Jahr eine "Rekordjagd auch im Ertrag" ankündigte./ag/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,47 % und einem Kurs von 126,6 auf Tradegate (10. November 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -12,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,46 %.
Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 838,40 Mio..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 308,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +111,38 %/+158,54 % bedeutet.
Ach, das Ariva-Forum – ein Ort, an dem Emotionen offenbar stärker steigen als die Gewinne pro Aktie.
Natürlich ist ein KGV von 50+ auf heutiger Basis sportlich, aber wenn Hypoport die prognostizierten Gewinne erreicht, relativiert sich das Bild schnell.
Zwischen Sektenjubel und Weltuntergang findet man leider selten sachliche Zwischentöne – dabei wäre genau das spannend.
