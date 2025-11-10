Hypoport mit Erholungsversuch nach finalen Quartalszahlen

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,47 % und einem Kurs von 126,6 auf Tradegate (10. November 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -12,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,46 %.

Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 838,40 Mio..

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 308,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +111,38 %/+158,54 % bedeutet.