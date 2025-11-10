RBC stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach einer Personalie mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Ernennung des ehemaligen Tesco-Chefs Dave Lewis zum neuen Chef des britische Spirituosen- und Guinness-Herstellers sei eine erfreuliche Überraschung, schrieb James Edwardes Jones am Montag. In seiner frühen Rolle habe sich Lewis als Antreiber für den kulturellen Wandel erweisen./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:22 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,56 % und einem Kurs von 20,90EUR auf Tradegate (10. November 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.





