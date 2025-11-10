    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktienmärkte: Rally wegen Shutdown-Ende - tote Katze?

    Manches spricht dafür: denn der government shutdown war nicht der Grund für die Korrektur der letzten Tage, sondern der einsetzende Zweifel an den unendlichen Wachstumsperspektiven für KI!

    Die Aktienmärkte starten mit einer Rally, weil ein baldiges Ende des government shutdowns deutlich wahrscheinlicher geworden ist - aber ist das mehr als ein dead cat bounce, also mehr als eine kurze Erholung, der daraufhin weitere Kursverluste folgen? Manches spricht dafür: denn der government shutdown war nicht der Grund für die Korrektur der letzten Tage, sondern der einsetzende Zweifel an den unendlichen Wachstumsperspektiven für KI! Und so könnte man den Satz der Bullen anführen: politische Börsen haben kurze Beine, denn übergeordnet sind anderer Dinge wichtiger: die Themen Zinsen und Inflation (wann kommen die ausgefallenen US-Konjunkturdaten?), vor allem aber die Frage, ob mit den massiven KI-Investitionen nur Geld verbrannt wird - oder nicht..

    Hinweise aus Video:

    2. Aktienmärkte und Krypto angeschlagen – Wie tief die Risse gehen

     

    Das Video "Aktienmärkte: Rally wegen Shutdown-Ende - tote Katze? " sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
