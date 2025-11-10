Aktienmärkte: Rally wegen Shutdown-Ende - tote Katze?

Die Aktienmärkte starten mit einer Rally, weil ein baldiges Ende des government shutdowns deutlich wahrscheinlicher geworden ist - aber ist das mehr als ein dead cat bounce, also mehr als eine kurze Erholung, der daraufhin weitere Kursverluste folgen? Manches spricht dafür: denn der government shutdown war nicht der Grund für die Korrektur der letzten Tage, sondern der einsetzende Zweifel an den unendlichen Wachstumsperspektiven für KI! Und so könnte man den Satz der Bullen anführen: politische Börsen haben kurze Beine, denn übergeordnet sind anderer Dinge wichtiger: die Themen Zinsen und Inflation (wann kommen die ausgefallenen US-Konjunkturdaten?), vor allem aber die Frage, ob mit den massiven KI-Investitionen nur Geld verbrannt wird - oder nicht..

