DZ BANK stuft DEUTZ AG auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Deutz von 9,70 auf 9,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Motorenbauer habe ein insgesamt ordentliches drittes Jahresviertel mit einer guten Marge verzeichnet, schrieb Thorsten Reigber am Montag mit Blick auf die jüngsten Zahlen. In Reaktion auf den eingetrübten Jahresausblick habe er aber seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 8,05EUR auf Tradegate (10. November 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thorsten Reigber
Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
